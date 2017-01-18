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Nedim Saban
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Nedim Saban, 50’nci yaş gününü kutladı

Oyuncu Nedim Saban, önceki akşam Kenter Tiyatrosu’nda 50’nci yaş gününü kutladı

18 Ocak 2017 Çarşamba, 10:55:45 Güncelleme: 10:57:47

Sanat hayatında 35 yılı geride bırakan Saban, doğum gününü çocukları, arkadaşları, meslektaşları ve aile dostlarından oluşan bir grupla birlikte kutladı. Saban, “Bugün aynı zamanda tiyatroda profesyonel olarak 35’inci yılım oldu. 50’nci yaşımı bir parti organizasyonu yaparak değil de bu tiyatro ortamında bütün eski dostlarımla kutlamak istedim” dedi. Geceye Cem Davran, Ali Poyrazoğlu, Melek Baykal ve Demet Akbağ gibi ünlü isimler de katıldı.

HT MAGAZİN

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