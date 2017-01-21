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Ayberk Atilla
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Ayberk Atilla yaşamını yitirdi

Oyuncu Ayberk Atilla bu sabah hayatını kaybetti

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:17:31 Güncelleme: 11:45:35

Son olarak 'Kiralık Aşk' ve 'Seksenler' dizileriyle izleyicisi ile buluşan usta oyuncu Ayberk Atilla'dan üzücü haber geldi. Bir süredir kanseri tedavisi gören 71 yaşındaki sanatçı yaşamını yitirdi.

Atilla, Posta'ya yaşadığı kanser hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Mesane kanserine yakalandım. Sadece mesane kanseri değil etrafa yayılmaya hevesli bir kanser. Doğal olarak kan değerlerim düşüyor. Patoloji neticesi geldi, kanserin türü de böylelikle belli oldu" demişti.

"KEMOTERAPİ TEDAVİSİNE UZAK BAKIYORUM"

Hastalığının tedavisiyle ilgili de bilgi veren usta oyuncu, "Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum" diyerek hastalığı hakkında bilgi vermişti.



AYBERK ATİLLA KİMDİR?

1946 doğumlu sanatçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Atilla'nın oynadığı çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu bulunuyor.


Ayberk Atilla son olarak TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisinin bakkalı olarak karşımıza çıkmıştı. Mehmet bakkal karakterine hayat veren Ayberk Atilla, yakın zamanda popüler dizilerden 'Kiralık Aşk' dizisinde de Sadri Usta karakterini canlandırıyordu.

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz da Twitter hesabından bu mesajı paylaştı:

 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 saat önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 1 saat önce
    başımız sağ olsun
  • Misafir 1 saat önce
    Allah Rahmet Eylesin Değerli ve Bilinçli Bir Oyuncu ve Sanatçı
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