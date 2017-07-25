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Burcu Esmersoy: Arkadaşım bile evlenme teklif ediyor

25 Temmuz 2017 Salı, 13:39:53

  • 1 Burcu Esmersoy: Arkadaşım bile evlenme teklif ediyor
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    Burcu Esmersoy evlilik konusundaki fikirlerini bir kez daha dile getirdi.

  • 2 Burcu Esmersoy: Arkadaşım bile evlenme teklif ediyor
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    Posta'da yer alan habere göre; Ünlü sunucu, 'Normal erkek arkadaşlarımdan bile evlilik teklifi alan bir kadınım. Ama evlenmem için ayaklarımın yerden kesilmesi lazım. Daha önce yaşadığım evlilik deneyiminden sonra korku oluştu' dedi.

  • 3 Burcu Esmersoy: Arkadaşım bile evlenme teklif ediyor
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    Burcu Esmersoy, Bloomberg HT’de Doğa Rutkay'ın konuğu olduğu programda annelik hakkında konuşmuştu: 'Yaşamımı biriyle birleştireceksem, uzun yıllar aynı yastığa baş koyabileceğim, inandığım ve güvendiğim biri olmalı. Boşanacağımı düşünmeden evlilik hayal ediyorum.'

  • 4 Burcu Esmersoy: Arkadaşım bile evlenme teklif ediyor
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    1.5 yıllık sevgilisi Tuna Aksu'dan 6 ay önce ayrılan Burcu Esmersoy 'Evlilik zor, ben beceremedim. O defteri kapattım. Çocuk için de geç. Mantık evliliği düşünseydim, yapardım. Talibim var, istemedim. Vazgeçilmez değilim, ama benden vazgeçemeyen var' demişti.

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