Burcu Esmersoy: Arkadaşım bile evlenme teklif ediyor

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1.5 yıllık sevgilisi Tuna Aksu'dan 6 ay önce ayrılan Burcu Esmersoy 'Evlilik zor, ben beceremedim. O defteri kapattım. Çocuk için de geç. Mantık evliliği düşünseydim, yapardım. Talibim var, istemedim. Vazgeçilmez değilim, ama benden vazgeçemeyen var' demişti.