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Demirel, "O gün yaşananlar gerçekti! Çünkü temize çıktığım bir iftirayı devam ettirdi. Bana aşık olan bir adamın iftirasıydı! Hande’nin yaptığı şeyi asla unutmam! Kendimi tuttum tuttum, sonra tokadı bastım. Pişman değilim. Onunla bir sorunum yok aslında. Hande-Demet nasıl tartışma ikilisiyse, biz de Hande ile öyleyiz. Bir kere Bebek civarında denk geldik; seslendim ama bakmadı kaçtı. Hande benden özür dilerse, ben de dilerim. Ne şahane olur! Belki yan yana mezarlarda yatacağız, kader! Hiç kızgın değilim! Namusuma, şerefime dil uzatan herkese aynı şeyi yaparım. O olay bugün olsa, Hande’ye yine tokat atardım. Onun yaptığını hayatım boyunca unutmam. Televizyon tarihine geçtik!" dedi.