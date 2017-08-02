Demet Akalın, Berkay'a kızdı: Sen kurşun yediğinde biz yanındaydık!

Berkay, ziyaretine gelmeyen arkadaşlarına sosyal medya hesabından böyle sitem etti:



Gençler şimdi ona teşekkür, buna teşekkür, o geldi, bu gelmedi, o aradı, bu aramadı falan filan uzun hikayeler yerine :) Şuraya not bırakıp FOYGOYCU arkadaşlarıma selam olsun diyorum... Ölmeden önce gidilmesi gerekenler DİPNOT: Doğum-Düğün-Ölüm

Önemsendikleri için değil zaten 4-5 kişiler ama yazmalıyım..! Şimdi bunlar #GoyGoy için ararlar falan :) bilsinler düşündüklerimi... Bir de bu mesajı yarın silerim çok durmasına gerek yok çünkü mesaj net değil mi #gençler



"SEN KURŞUN YEDİĞİNDE YANINDAYDIK"



Bu sözlere alınan Demet Akalın böyle cevap verdi:



İlk gün "gelme çok kalabalık" diyen sensin! Sen kurşun yediğinde biz yanındaydık..Ölümün dönüşü yok, doğum eve kadar gidilir...Bizi ayıbımızla bıraksaydın goygoycu olmuşuz tebrikler..

BERKAY'DAN YANIT

Demet Akalın'ın bu yorumundan sonra Berkay'dan yanıt geldi: Klasik Demet Akalın..!! Alıngan..!! Gazlayanları bol.!! Ben sana yıllar önce söylemiştim yine söylüyorum sen benim için sadece DEMET'sin Akalın kısmı başkaları için geçerli kardeşim...

Berkay

demet akalın