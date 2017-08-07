Polat Yağcı dijital korsana karşı uyardı

İki yıl içinde Cd satışlarının tamamen biteceğini ve dijitalin rakipsiz kalacağını söyleyen Poll Production’ın sahibi Polat Yağcı, korsan satışlar önlenemediği için kayıtlı 214 müzik şirketinden sadece 10 tanesinin albüm çıkarabildiğini söyledi. Dijital korsanın müzik sektöründeki en büyük sorun olduğunu vurgulayan ünlü yapımcı, katıldığı radyo programında bu sorunun kültür hayatımıza da zarar verdiğini anlattı.

DİJİTAL KORSANA KARŞI UYARDI

CD satışlarının iki yıl içinde tamamen biterek dijitalin rakipsiz kalacağını söyleyen Poll Production’ın sahibi ünlü prodüktör Polat Yağcı, korsan satışlar bir türlü önlenemediği için kayıtlı 214 müzik şirketinden sadece 10 tanesinin albüm çıkarabildiğini açıkladı.

Katıldığı bir radyo programında müzik sektörünün sorunlarını irdeleyen ünlü prodüktör Polat Yağcı, “Telif haklarıyla ilgili sıkıntı- lar devam ediyor. İki seneye kadar CD satışı biter. Şimdi korsan herkesin cebinde. Korsan sitelerden albüm veya şarkı indirme oranı çok yüksek. MÜYAP’a bağlı 214 kayıtlı şirket varken sadece 10 tanesi albüm çıkarıyor. Bu konuda bizim şirket ve DMC sektöre öncü- lük yapanlardan” dedi. ‘Orhan Gencebay ile Bir Ömür’ albümü- nün başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden ünlü yapımcı, “Son 10 yılın satış rekorunu kırdık” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

"TATLISES ALBÜMÜ ÇIKACAK"

Programa bağlanan İbrahim Tatlıses’in “Kendisini evladım gibi seviyorum. Albüm yapmak için 7 yıldır Polat’ı bekliyorum” sözleri üzerine Yağcı, “Tatlıses albümü çıkacak. Hem de en yakın zamanda. İbrahim Ağabey’in sesini, hırsını, azmini çok iyi biliyorum. Eğer kendisini 20 gün yakalayabilirsek bu albümü 2017 bitmeden çıkarırız. Sadece onun konsantre olması ve kendisini 20 gün stüdyoya kapatması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Polat Yağcı

ibrahim tatlıses