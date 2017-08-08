3 | 13

Pekkan’ın evini kiraya vermek istemesinin nedeni menajeri ve çok yakın dostu Ayşe Ersayın’ın hayatını bu evde kaybetmesi değil. Süperstar, duvar kâğıdından parkesine kadar her detayıyla bizzat ilgilendiği villasından kendisine fazla büyük geldiği için taşınmak istiyor.