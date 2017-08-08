Ajda Pekkan, üç yıl önce alıp eşyalarını bizzat seçerek dekore ettirdiği Bahçeköy’deki süper lüks villasını eşyalarıyla kiraya verecek. HT Magazin'den Ebru Ayaz'ın haberine göre; Ajda’nın yatağında uyanıp küvetinde yıkanarak yaşamanın aylık bedeli ise 25 bin dolar.
Süperstar Ajda Pekkan, üç yıldır yaşamını sürdürdüğü Bahçeköy’deki villasını boşaltma kararı aldı.
Pekkan’ın evini kiraya vermek istemesinin nedeni menajeri ve çok yakın dostu Ayşe Ersayın’ın hayatını bu evde kaybetmesi değil. Süperstar, duvar kâğıdından parkesine kadar her detayıyla bizzat ilgilendiği villasından kendisine fazla büyük geldiği için taşınmak istiyor.
Ünlü sanatçı evini önce satmayı planlamıştı. Ancak büyük emekle alıp yaptırdığı villayı satmaya kıyamadı ve kiraya vermeyi uygun gördü. Bir süre emlak sitelerinde ilanları yayınlanan villa, aylık 25 bin dolar kira bedeliyle taliplisini bekliyor.
Eşyalı kiraya verilecek evin yeni sahibi, ayda 25 bin dolar ödeyerek Süperstar’ın yatağında uyuyup küvetinde keyif yapabilecek. Bahçeköy’de orman içindeki korunaklı sitede bulunan villa, 1.300 metrekare arsa üzerine kurulu ve kullanım alanı 1.100 metrekare. Ormana bakan havuzun tasarımı Ajda Pekkan’a ait. Evin alt katında bir de spor salonu yer alıyor. 6 yatak odası, 5 tuvaleti, 3 salonu olan 3 katlı evde bir de havuz mevcut.