'Adriana Lima ile Metin Hara ayrıldı' iddialarına yanıt

Ünlü manken Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara ile ayrıldığı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Lima, sevgilisi olduğu iddia edilen Miltiadis Kastanis ile ilgili "Sevgilim diye yazılan Miltiadis aslında gay ve onu ailemden biri olarak görüyorum" dedi.

Lima, Metin Hara ile olan fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

"Sevgilim diye yazılan Miltiadis aslında gay ve onu ailemden biri olarak görüyorum. Herkes Metin ile benim özel hayatıma saygı duyması gerekiyor. Metin'e aşkım diye hitap ediyorum. Sahte haberlerden uzak durulmasını rica ediyorum. Metin ile birlikteyiz ve mutluyuz, Türkiye'ye aşkım gibi bu da değişmeyecek. Anlayışınız için teşekkür ederim."





Lima, Metin Hara'ya hitaben de "Seni tüm kalbimle seviyorum ve geri dönmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Miltiadis Kastanis de "Adriana çok güzel söylemiş" yorumunda bulundu.

Miltiadis ise Adriana'ya "Sen benim sadık dostumsun. Beni her zaman bir gay olarak ailene kabul ettin. Senin dostluğuna minnettarım. Seni tüm kalbimle seviyorum. Geleceğin sen ve aşkın Metin için ne getireceğini de merakla bekliyorum" diye yazdı.

metin hara

Adriana Lima