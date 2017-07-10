Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, yazar Metin Hara ile Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a geldi.
İkili Milas-Bodrum Havalimanı'ndan elele çıktı.
Moda dünyasının ünlü modeli Adriana Lima'nın Milas-Bodrum Havalimanı'ndan yolcularla birlikte çıkıp, VIP bölümünü tercih etmemesi dikkati çekti.
Gazetecilerin kendisini görüntülemesine aldırış etmeden, geçen ay Los Angeles Havalimanı'nda kitabıyla poz verdiği yazar Metin Hara ile elele yürümeyi sürdüren ünlü model, kendilerini bekleyen otomobile binip, kalacakları otele geçti.
MAVİ TUR'A ÇIKACAKLAR
Uzun kollu siyah sweatshirt, siyah kot pantolon ve bot giydiği görülen Lima'nın, arkadaşı Metin Hara ile Bodrum'da tatil yapacağı öğrenildi.
Yurt dışında katıldığı bir festivalden İstanbul'a gelerek Hara ile buluşan Lima'nın iki gün Bodrum'da kaldıktan sonra Gökova Körfezi ve Yunan adalarını kapsayan mavi tura çıkmayı planladığı öğrenildi.
METİN HARA'NIN AÇIKLAMASI
"Adriana ile Haziran ayında İstanbul'da tanıştık. Keyifli bir sohbetin devamında kitabımı hediye ettim. Bu dönemde hep iletişimde kaldık ve birbirimize karşı bir şeyler hissetiğimizin farkına vardık. İkimiz de henüz birbirimizi tanıma aşamasındayız. Değerli basınımızın konu ile ilgili merakına sonsuz saygı göstermekle beraber aynı saygıyı karşılıklı olarak yolculuğumuzun bu başlangıç sürecinde de görmeyi arzu ediyoruz."
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YORUMLAR 7
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Misafir 33 dakika öncehelal olsun00
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Misafir 33 dakika önceYok artık! !00
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Misafir 1 saat öncebu sıcakta Adriana Lima kışı getirmiş30