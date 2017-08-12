Selma Güneri meme kanserine yakalandı - Selma Güneri kimdir?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Selma Güneri'ye, 4 ay önce meme kanseri teşhisi kondu. Büyük moral bozukluğu yaşayan 66 yaşındaki sanatçının yanına ilk koşan ise yıllar önce boşandığı, oğlunun da babası olan Yusuf Sezgin oldu.



Sezgin, eski eşiyle yakından ilgileniyor, onu yalnız bırakmıyor.

OĞLUNA 'HEMEN EVLEN' DEDİ

Kanser haberini alan Güneri, 42 yaşındaki oğlu Umut'un bir an evvel evlenmesini istedi. Umut da geçtiğimiz günlerde evlenip annesinin dileğini yerine getirdi.

SELMA GÜNERİ KİMDİR?

Selma Güneri, 31 Ocak 1951 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ses sanatçısı Lütfi Güneri'nin kızı olan Selma Güneri, eğitim hayatını Amerika'da, Şişli Koleji'nde ve Kandilli Kız Lisesi'nde tamamladı.

1964 yılında Perde Dergisi'nin yaptığı bir yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Bu birinciliğin ardından İstanbul'un Kızları filmi ile sanat dünyasına lik adımını attı.

1965'te Yılmaz Güney'in başrol oyuncusu olarak yer alığı Ben Öldükçe Yaşarım adlı filmde çocuk kadın görünümlü bir dansöz kızı canlandırdı. 1966'da 15 yaşında iken Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü almaya hak kazandı.

1966 yılında oyuncu Yusuf Sezgin ile evlenen Selma Güneri'nin Umut Sezgin adında oyuncu olan bir oğlu vardır. 1979'da Yusuf Sezgin ile boşandı. Ardından 1980 yılında baterist Asım Ekren ile nişanlandı ve evlendi. Ancak 1994 yılında da boşanarak bu evliliğine de son verdi.

1996 yılında Mum Kokulu Kadınlar filminde birçok ünlü isim ile birlikte rol alan Selma Güneri, 2011 yılında Dinle Sevgili adlı televizyon dizisinde rol almıştır.

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