Kuzey Vargın öldü, Kuzey Vargın öldü mü?

Ünlü sinema sanatçı Kuzey Vargın, bir süredir tedavi gördüğü Muğla'da hayatını kaybetti.

77 yaşındaki ünlü sinema sanatçı Kuzey Vargın, yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi görmüş ve daha sonra böbrek yetmezliği teşhisi üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. İHA'nın haberine göre, yaklaşık 1,5 aydır yoğun bakımda tedavisi süren Vargın, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Marmaris'ten İstanbul'a götürülecek olan Vargın'ın Perşembe günü Levent Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kuzey Vargın, 2014 yılında yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlığın ardından, Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmış, zaman zaman bilinç kaybı yaşadığı öğrenilmiş ve sonra sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti. 2015 yılında ise Parkinson hastalığı şikayetiyle yine Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi gören Vargın, yürümede zorluk çekmeye başlayınca fizik tedavisi almaya başlamıştı.

Kuzey Vargın 74 yaşındaydı...

KUZEY VARGIN KİMDİR?

15 Haziran 1940 yılında İstanbul'da doğan Türk sinema oyuncusu Kuzey Vargın, Yeşilçam’da 1960’lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürdü.



Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol aldı. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale’yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent, oynadığı roller arasında...



Sert bir yüz ifadesine sahip olan Vargın, bunun sayesinde karakter oyuncusu olmuştur. Kartal Tibet’den sonra Karaoğlan’ı canlandırmıştır.



Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Doğu Eşrefoğlu’nun kardeşi “Âdil Eşrefoğlu” karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü üstlenmişti.

kuzey vargın