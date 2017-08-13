Hilal Cebeci
MAGAZİN

Hilal Cebeci'nin paylaşımına o ilçeden tepki

Şarkıcı Hilal Cebeci'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Nazilli' paylaşımı tepki çekti

13 Ağustos 2017 Pazar, 18:58:49 Güncelleme: 19:02:20 İHA

İHA'nın haberine göre; Türk pop müziğinin tanınmış isimlerinden Hilal Cebeci, dün gece sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden "Zamanında Naziler Almanya'dan kaçarak Nazilli'ye yerleşmiştir kesin bilgi" paylaşımını yaptı. 

Cebeci'nin bu paylaşımı ilçede yaşayan vatandaşlar ve takipçileri tarafından tepki çekti. Nazilli'de yaşayan vatandaşlar, "Hilal Cebeci gündeme gelmek için ilçemizin adını kötülemesin. Nazilli'nin Nazilerle ne ilgisi var. Biz efe torunuyuz" diyerek Cebeci'ye tepki gösterdi.

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