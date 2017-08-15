Şahan Gökbakar isyan etti

DHA'nın haberine göre; Kepez İlçesi’nde aracını üzerine sürdüğü bir köpeğin ölümüne yol açan 39 yaşındaki Erhan Kozan'a Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten 1097 lira idari para cezası kesilmişti. Hayvanseverler verilen cezayı az bulup itiraz ederken komedyen Şahan Gökbakar da karara tepki gösterdi.



Kişisel Instagram hesabı üzerinden sürücünün fotoğrafını ve kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsünü paylaşan Gökbakar, olayın bir insanı öldürmekle eşdeğer olduğunu belirterek ’bu bir cinayettir’ dedi. Gökbakar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Arabasını köpeklerin üzerine sürüp bir tanesinin başının üzerinden geçerek katleden kişi ’şakalaşmak için yaptım’ demiş. Mahkeme de kendisine bu cinayeti karşısında 1097 TL ceza vererek şakalaşmak istemiş herhalde. Hayvanları öldürmekle insanları öldürmek arasında bir fark yoktur. İkisi de candır ikisi de cinayettir. Yazıklar olsun." Gökbakar’ın bu paylaşımı kısa sürede 15 bin takipçisi tarafından beğenildi.

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