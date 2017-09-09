Dijital platformun yıldızları

Müzik dünyasında yöntemler değişti. Alternatif müzik piyasasının aranılan genç sanatçıları müzik piyasasında da alternatif yöntemlerle çıkış yapıyorlar. HT Magazin'den Zeynep Çolak'ın haberine göre, artık Unkapanı’nda yapımcıların kapısını aşındırmıyorlar. Kurdukları Youtube kanallarına amatör kayıtlarını koyup yapımcıları peşlerinde koşturuyorlar. İşte festivallerin gediklisi yeni nesil şarkıcılar, gruplar ve modern yöntemlerle gerçekleşen keşfedilme öyküleri...

ADAMLAR

BU 'ADAMLAR'I SEVDİK

ADAMLAR, vokalist Tolga Akdo- ğan, gitarist Emre Malikler, bas gitarist Can Aydemir ve baterist Berkan Tilavel’den oluşan, 2011’de kurulan uçuk kaçık bir alternatif rock grubu. O yıllarda ‘Halimden Konan Anlar’ ismiyle sosyal medyada bilinen grup, asıl çıkışını Fono Müzik desteğiyle çıkan ‘Bir Öyle Bir Böyle’ şarkısıyla yaptı ve Youtube’da büyük beğeni topladı. Grup, ‘Adamlar’ adıyla People Make Music etiketiyle ‘Eski Dostum Tankla Gelmiş’ albümünü yayınladı. Şarkı sözlerinde insanın düştüğü durumlara değinmesiyle nam salan Adamlar, ikinci albümleri ‘Rüyalarda Buruşmuşuz’un ardından festivallerin aranılan grubu oldu. Grup, en son Zeytinli Rock Festivali’nin ana sahnesinde boy gösterdi.

SENA ŞENER

ÖNCE LONDRA TANIDI

11 yaşında İngilizce şarkı sözü yazmaya başlayan Sena Şener, 15 yaşında Youtube’da keşfedildi. 1980’lerin efsane şarkısı ‘Self Control’e getirdiği akustik yorumla Türkiye’de ve İngiltere’de büyük ilgi gördü. Youtube kanalında kendine özgü bir dinleyici kitlesi oluşan Şener, 2016 yılında 130 milyona ulaşan izlenme rakamıyla sesini daha geniş kitlelere yaydı. Pasaj Müzik kendisiyle anlaşma imzaladı ve ‘Bak Bana’ isimli single’ını yayınladı. Şener’in, DJ Mahmut Orhan’la yaptığı ‘Indie Dance’ parçası uzun süre Avrupa müzik listelerinde kaldı.

SON FECİ BİSİKLET

ANKARA'DA KURULDU

DÜŞÜNÜLENİN aksine Son Feci Bisiklet, bisikletle alakası olmayan bir grup. Arda Kemirgen, Can Sümen ve Erkin Sağsen tarafından 2011 yılında Ankara’da kuruldu. Alternatif rock grubu, Youtube’a yükledikleri kendi kayıtları olan ‘Uzaydan Geldiğine Göre Yorgun Olmalısın’ isimli şarkıyla kısa sürede dikkat çekti. 11 bin kişi tarafından izlenen şarkı, grubun 2014’te çıkardığı ‘Son Feci Ep’ isimli albü- münde de yer alıyor. Birçok konser veren grup, 2015’te ‘Vesaire’ albü- müyle Youtube kanallarında 93 bin aboneye ulaştı.

SATTAS

BOB MARLEY'İN BEŞİKTAŞ ŞUBESİ

BEŞİKTAŞ’TA doğup büyüyen Orçun Sünear’ın 2004’te Derya Eke’yle kurduğu Sattas, Türkiye’de ilk kez reggae tarzında İngilizce ve Türkçe müzik yaparak adını duyurdu. Grubun çıkış parçası Duman’ın ‘Seni Kendime Sakladım’ albümünde yer alan, dillere pelesenk olmuş ‘Aman Aman’dı. Reggae-dub türündeki bu yorum, 368 bin dinlenme rakamına ulaştı. 2012’de ‘Sattas’ı Youtube’da dinleyicisiyle paylaştı- lar. Grup, albümün ardından, aralarında Montreal Jazz Festivali, Rototom Reggae Fest ve Sziget Music Festivali’nin de bulunduğu 23 festivale katılarak Türkçe reggae’yi yüz binlere ulaştırdı.

DENİZ TEKİN

'BENİ BUL'LA ADINI DUYURDU

2015 yılında Ahmet Kaya’nın ‘Beni Bul’ isimli şarkısını cover’layarak Youtube’da 62 bin kişi tarafından dinlendi Deniz Tekin. Amatör müzisyenlerin destekçisi olarak tanı- nan Sofar İstanbul ‘Böyle’ isimli şarkısını yayınladıktan sonra sosyal medyada büyük beğeni topladı. Kısa süre sonra Avrupa Müzik tarafından keşfedildi. 2017’de ‘Kozakuluçka’ albümü piyasaya sürüldü.

LARA Dİ LARA

YOĞUN İLGİ SOLO ALBÜMÜ GETİRDİ

‘123’ isimli alternatif grubun solistliğini yapan Lara Di Lara’nın Ceylan Ertem’le birlikte seslendirdiği ‘Bencil’ isimli şarkıyı sosyal medyada 385 bin kişi dinledi. Youtube’da dinleyicilerinin artmasıyla solo albüm çıkarmaya karar verdi. 2015’te Sony Music’le anlaştı. ‘Oraya Doğru’ albümünü, ‘Hayal’ isimli single’ı ve 6 parçasını da kendi yazdığı ‘Hazineler İçindesin’ albümü izledi.

SUFLE

ÇIKIŞ ŞARKISI DUMAN'DAN

5 kişiden oluşan alternatif rock-pop grubu Sufle, 2012’de kuruldu. 2013’te Duman’ın ‘Eski Köprünün Altında’ şarkısını cover’layarak Youtube’da 19 bin kişiye sesini duyurdu. Grubun kendi bestelerinden oluşan ilk albümleri ‘Pus’ Avrupa Müzik tarafından yapıldı.

MANUŞ BABA

COVER'LARIYLA TANINDI

ÖĞRENCİLİK yıllarında Antalya’da müzik yaparken açtığı Youtube kanalında Ahmet Kaya ve Nazan Öncel şarkılarını cover’layarak tanındı Manuş Baba. Albümü olmadan 9 şehre turneye çıktı. Geçtiğimiz günlerde Kınay Production etiketiyle çıkan, pop, rock, alaturka ve türkülerin buluştuğu ‘Dönersen Islık Çal’ adlı ilk albümüyle daha çok kişiye kendini tanıttı. Manuş Baba, gençlik festivallerinin aranılan sesi olmayı başardı.

BÜYÜK EV ABLUKADA

CANAVAR BANAVAR VE DİĞERLERİ

TAKMA isimler kullanan grup üyelerinden Canavar Banavar ve Afordisman Salihins, 2005’te bir araya geldi. 2008’de grubun diğer üyeleri Bentek Sizhepiniz, GelicemNerdesin, Balon Suyladadolar, Galvaniz Gelbiraz ve Omçelik bir araya gelerek kendi stüdyolarında müzik yapmaya başladı ve gruplarına Turgut Uyar’ın şiirinden hareketle ‘Büyük Ev Ablukada’ adını verdi. Myspace isimli platforma ‘Olanla Olunmaz’ şarkılarını yüklediler. İlk konserlerini Myspace’te dinleyicileri olan 150 kişiye verdiler. Verdikleri konserler, paylaştıkları şarkılar çok sevildi. Almanya’da turneye çıkan grup, albümün yanı sıra plaklarda da kendini dinletti. Son zamanlarda gençlik festivallerinde büyük ilgi görüyor.

Adamlar