Cemil İpekçi: Sıla’nın stil danışmanına ihtiyacı var

HT Magazin'denn Arif Hür'ün haberine göre; Harbiye Açıkhava konserlerindeki kıyafetleri çok konuşulan Sıla’yla ilgili soruyu yanıtlayan İpekçi, “ Sıla konserlerinde Maksim Gazinosu’nda giyilecek türden kıyafetler giydi. Sahnede pop söylemesine rağmen alaturka bir tarz benimsiyor. Payet, pul içerisinde sahneye çıkması çok saçma, kendisini daha genç gösteren elbiseler giymesi lazım. Ayrıca stil danışmanına ihtiyacı var” şeklinde konuştu. İpekçi bir dönem polemik yaşadığı Hadise’yle ilgili soruya ise, “ Hadise çok çirkin giyiniyordu ama son olarak bir dergiye verdiği pozlarla kendisini aştı. Siyah saç ve makyajı çok yakışmış. İyi ki onu eleştirmişim, şimdi kendisine geldi. Umarım yine kilo almaz, şu an Hollywood yıldızı gibi” dedi.

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