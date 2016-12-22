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Uğur Kurul: ‘Hayallerimi gerçekleştirme yaşındayım’

22 Aralık 2016 Perşembe, 10:26:31

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Gülümse Yeter’in sevilen oyuncularından Uğur Kurul, Adam in Town Dergisi’ne hakkında bilinmeyenleri anlattı. Genç oyuncu “İç huzurumu yüksek tutmak için ‘Su akar yolunu bulur’ düşüncesini benimsedim. Tek temennim ülkece iç huzuru bulabilmek” diyor

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    SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Gülümse Yeter’in sevilen oyuncularından Uğur Kurul, Adam in Town Dergisi’ne hakkında bilinmeyenleri anlattı. Genç oyuncu “İç huzurumu yüksek tutmak için ‘Su akar yolunu bulur’ düşüncesini benimsedim. Tek temennim ülkece iç huzuru bulabilmek” diyor.

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    Hayatın akışından memnun musun? Ülkesel dertleri bir kenara koyarsak iç huzurun ne durumda?

    Ben de herkes gibiyim. İş hayatım güzel gidiyor, hayallerimi gerçekleştirme yaşındayım. Politika ve olumsuzlukları olabildiğince düşünmemeye çalışsam da ülke gündemi hayatımızın bir parçası oldu. Ülkemin kaderini etkileyecek her gelişmeyi takip etmenin bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Genel iç huzurumu yüksek tutmak için ‘Su akar yolunu bulur’ düşüncesini benimsedim. Tek temennim ülkece iç huzuru bulabilmek.

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    Son dönemde hemen herkesin model yarışmalarıyla girdiği bir dünyaya sen reklam çekerek, gerekirse figüranlık yaparak, deyim yerindeyse tırnaklarınla kazıyarak geldin. Hiç düşündün mü böyle bir yarışmaya katılmayı?

    Ben bugüne kadar yakışıklılığımla ön planda olmayı hiç düşünmedim. Küçükken başlayan ekran merakım aslında yönetmen olma isteği ve amatör video çekmemle ilişkiliydi. O yüzden sinema/televizyon dışına ilgim yok.

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