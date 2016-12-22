Uğur Kurul: ‘Hayallerimi gerçekleştirme yaşındayım’
22 Aralık 2016 Perşembe, 10:26:31 | Güncelleme: 12:14:27
SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Gülümse Yeter’in sevilen oyuncularından Uğur Kurul, Adam in Town Dergisi’ne hakkında bilinmeyenleri anlattı. Genç oyuncu “İç huzurumu yüksek tutmak için ‘Su akar yolunu bulur’ düşüncesini benimsedim. Tek temennim ülkece iç huzuru bulabilmek” diyor
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SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Gülümse Yeter’in sevilen oyuncularından Uğur Kurul, Adam in Town Dergisi’ne hakkında bilinmeyenleri anlattı. Genç oyuncu “İç huzurumu yüksek tutmak için ‘Su akar yolunu bulur’ düşüncesini benimsedim. Tek temennim ülkece iç huzuru bulabilmek” diyor.
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Hayatın akışından memnun musun? Ülkesel dertleri bir kenara koyarsak iç huzurun ne durumda?
Ben de herkes gibiyim. İş hayatım güzel gidiyor, hayallerimi gerçekleştirme yaşındayım. Politika ve olumsuzlukları olabildiğince düşünmemeye çalışsam da ülke gündemi hayatımızın bir parçası oldu. Ülkemin kaderini etkileyecek her gelişmeyi takip etmenin bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum. Genel iç huzurumu yüksek tutmak için ‘Su akar yolunu bulur’ düşüncesini benimsedim. Tek temennim ülkece iç huzuru bulabilmek.
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Son dönemde hemen herkesin model yarışmalarıyla girdiği bir dünyaya sen reklam çekerek, gerekirse figüranlık yaparak, deyim yerindeyse tırnaklarınla kazıyarak geldin. Hiç düşündün mü böyle bir yarışmaya katılmayı?
Ben bugüne kadar yakışıklılığımla ön planda olmayı hiç düşünmedim. Küçükken başlayan ekran merakım aslında yönetmen olma isteği ve amatör video çekmemle ilişkiliydi. O yüzden sinema/televizyon dışına ilgim yok.
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Efendi çocuk imajı kolay oluşmaz, aile hayatına çok şey borçlu olmalısın.
Muhafazakâr bir çevreden geliyorum. Ailemde en önemli şey aile bireylerine ve yakınlarımıza saygı ve hürmet etmek. Bu öğreti ile yetiştiğim için benim de içimde sadece çevreme karşı sevgi ve güzel duygular olabiliyor. Kimseden nefret edebilecek bir yapım yok. Olumsuz duyguları tanımıyorum diyebilirim. Umarım da hiç tanışmam.
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Kadınların seni çok seksi bulması hakkında ne düşünüyorsun?
Bilmem, onlara sormak lazım. Her erkek gibi beğenilmeyi severim, kim sevmez.
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Seksi bulunmak yerine romantik denmesini tercih eder misin? Sende kapıya güllerle gelen romantik tipi var. Belki dizi tiplemelerinden böyle bir imaj oluşmuş olabilir tabii...
Dizilerde canlandırdığımız karakterlerden dolayı belli kalıplara sokulabiliyoruz evet. Ama ben kendimi seksi ya da romantik diye tanımlamazdım. Duygusalım diyebilirim.
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Hiç kapıya gülle gitmedin mi?
Bunu gerektirecek bir durum olmadı, yoksa çok zorlayacak bir hareket değil yani.
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Bir de mekânın var: Müptela. Yeni yerine taşındı, mutfağa giriyor musun?
Öğrenmek, deneyimlemekten sınırsız zevk alıyorum. Mutfaktan ziyade mekâna gelen insanları izlemek, kahkahalarını duymak bana haz veriyor. Kendi kebabımı hazırladığım gerçeğinden keyif aldığımı da es geçemem.
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Bir röportajında bebeksi yüz hatlarını kastederek “Justin Bieber’lığın gönül işlerime faydası olmadı” demişsin. Bildik Türk hatlarının dışında bir görünüme sahip olmak gönül işlerini daha kolay bir hale getiriyor mu?
Bir espriydi orada söylediklerim. Herkes bir ünlüye ne kadar benzemekten hoşnut olursa ben de o kadar mutlu oluyorum. Her bireyin tek tek önemli olduğunu düşünüyorum. Tek bildiğim hiç kimseye benzemeye dair bir gayem ve hedefim yok. Kendim olmaktan keyif alıyorum.
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İlişkilerinde sadık mısın?
Dış etkenlerden çabuk etkilenirim, içimde duygularım değişmese de davranışlarım bazen karşı tarafı üzebiliyor ama hayatımda kimseye yalan söylemedim. Dürüstüm.
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‘Spor güzel bir kaçış noktası’
‘Gülümse Yeter’deki Cem olmak için mi şişti o kol kasları? Yakıştı da bence. Sadece body boulding mi yoksa yeni çıkan spor dalları da deneniyor mu arada?
Bence erkekler 20’li yaşların ortasına gelince spor ve vücut konusunda biraz daha çalışkan oluyor. Spor yapmayı seviyorum. Güzel bir kaçış noktası benim için. Düzenli olarak crossfit yapıyorum. Oynadığım karakter ile ilgili bir durum değil. Vücudumuza iyi bakmalıyız.