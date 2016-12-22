Uğur Kurul: ‘Hayallerimi gerçekleştirme yaşındayım’

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Son dönemde hemen herkesin model yarışmalarıyla girdiği bir dünyaya sen reklam çekerek, gerekirse figüranlık yaparak, deyim yerindeyse tırnaklarınla kazıyarak geldin. Hiç düşündün mü böyle bir yarışmaya katılmayı?

Ben bugüne kadar yakışıklılığımla ön planda olmayı hiç düşünmedim. Küçükken başlayan ekran merakım aslında yönetmen olma isteği ve amatör video çekmemle ilişkiliydi. O yüzden sinema/televizyon dışına ilgim yok.