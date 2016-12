Fulin: Müziği benim kadar iyi hissedebilen yok

Röportaj: İrem CENGİZ



Müzik hayatına 2 yıl önce başlayan Fulin, ‘Keyf-i Halik’ adlı şarkısıyla müzik sektörüne ilk adımını attı. Ardından ‘Firardayım’ adındaki ilk single’ını çıkardı. Son olarak 2 ay önce ‘Süper Kahraman’ adlı single’ını dinleyicileriyle buluşturan Fulin, hakkında merak edilenleri HT Magazin’e anlattı.



'TÜM TÜRKİYE ŞARKILARIMI BİLSİN'



Moda ve farmakoloji alanında eğitim almışsınız. Müziğe başlama fikri nasıl oluştu?



Hep konservatuvar okumak istemiştim ama ailem pek olumlu yaklaşmadı. Bir altın bileziğim olsun istediler. Babam tıp fakültesinde profesör doktor, ona yakın bir şeyler yapmamı istiyordu. Ben de mecburen kimya okudum, sonra yüksek lisans yaptım. O sırada İstanbul Moda Akademisi’nde Moda Tasarımı da okudum. Müzik aşkı hep içimde vardı. Bir şekilde Ozan Çolakoğlu’yla yollarımız kesişti. DMC ile ‘Keyf-i Halik’ albümünü çıkardık. Şimdi de devam ediyoruz.



Müzik sektörüne ilk girdiğinizde beklentiniz neydi?



Öncelikle en büyük hayalimi gerçekleştirmek istedim: Profesyonel bir şekilde müzik yapıp bunu insanlarla buluşturmak. Nereye gideceği, ünlü olup olmamak hiç problem değildi. Kaliteli çalışmalar yaptığımı düşünüyorum. Müziğini isimsizken ulaştırmak çok kolay değil. Tanındıkça daha farklı görüşlerim oluşmaya başladı. Daha popüler müzik yapma tarafına doğru kaymaya başladım. Eskiden çok umursamazken şu an tüm Türkiye şarkılarımı bilsin, dinlesin, söylesin istiyorum.



'DEMET AKALIN'LA MOTİVE OLUYORUM'



İlk albümünüz çıktığında kötü yorumlar da aldınız. Bunlar etkiledi mi sizi?



“Keyf-i Halik bombastik” diyorum. Türkiye’de kaç kişi bu kelimeleri kullanıyor? Zaten ismim çok bilindik olmadığı için bir kafa karışıklığı oldu, bir de albüm ismi zor olunca radyocular filan anlamadılar. Şarkının sözleri de alışılagelmişin dışında oldu. Murat Küçük’ün çektiği klibimiz de oldukça renkliydi. İnsanlar görünce “Bu nedir kardeşim?” dediler. Bu yüzden bayağı kötü yorumlar aldım. Pişman değilim, sonradan sevilmeye başlandı şarkım. Eleştirileri de “Düzeltmem gereken bir şey var mı?” diyerek okuyorum.





Sizinle ilgili bir “Anjelina Jolie Türkiye’ye geldi” şakası yapıldı. Hatta Demet Akalın da buna yorum yaptı. Ne hissettiniz?



Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Demet Akalın her zaman takdir ettiğim biridir. Birçok kadın pop sanatçımız var, hepsinin çizgileri çıkıyor, iniyor fakat Demet Akalın’a baktığın zaman hep yukarı... Hiç aşağıya inişini görmedim. Çok hakkaniyetli bir kadın olduğunu düşünüyorum. Bir şey başarılıysa onu gerçekten destekliyor. Yorumunu gördüm ve inanamadım. Kendisinin ‘Olacak Olacak’ diye bir şarkısı var, ben sürekli onu dinleyerek motive oluyorum. Klip ve fotoğraf çekimlerime onu dinleyerek başlıyorum. Benim için Türkiye’nin en azimli starı Demet Akalın’dır.



'BU İŞE KENDİMİ ADADIM'



Sektörde sizi farklı kılan özelliğiniz ne?



Ben bu işe kendimi gerçekten adadım ve müziği en iç hücrelerime kadar hissediyorum. Bu sektörde müziği benim kadar iyi hissedebilen ve uç noktalara götürebilen yok. Çok iddialıyım bu konuda. Hissetme konusunda ayrıcalığım var.



Fanlarınızı ‘wuduk’ olarak adlandırıyorsunuz... Ne demek ‘wuduk’?



Ben sevdiğim herkese hayvan lakabı takarım. Çünkü hayvanları da çok seviyorum. ‘Wuduk’ bir kuş ismini çağırıştırdı bana. Böyle civciv gibi. Sarı, minik serçeler gibi ya da. Benim hayranlarım da minik minik, tatlı tatlı wuduklar!



Oyunculuk eğitimi alıyorsunuz. Teklif gelse dizide oynar mısınız?



Tanınmam açısından bana ve müziğime katkısı olabilecek bir şeyse evet. Benim asıl amacım müzik.



‘Keyf-i Halik’te “Oh ayrılık fantastik” diyorsunuz. Siz hiç ayrılık acısı çekmediniz mi? Orada ayrılıkla dalga geçtik ama çekmez olur muyum... Aşkta ayrılığı seviyorum. Attila İlhan’ın “Ayrılık da sevdaya dahil” diye bir cümlesi var. Gerçekten öyle. Ben ayrılığı lezzetli bulurum. Ayrılıktan, acı çekmekten beslenen bir tarafım var. Bunu sanata dökmeyi de seviyorum. Yakında slow bir şarkı gelirse yaşadığım şeyleri o şarkıya yansıtacağım. O ayrılıkta çektiğim acıları düşünerek okuyacağım. Sesime o yansıyacak. Ben bunları biriktiriyorum.



Şu anda aşk hayatınızda biri var mı peki?



Şu an için yok. Olsa söylerim, tutamam ki. Vaktim yok.



Kliplerinizde dans da ediyorsunuz. dans konusunda özel bir eğitim alıyor musunuz?



Doğuştan dans ediyorum. 3 senedir dans eğitimi alıyorum, küçük yaşlarda da bale eğitimi almıştım.



Angelina Jolie şakasından önce siz kendinizi benzetiyor muydunuz?



Ekrana çıkınca ornella muti’ye de benzettiler. Bence ikisine de benzemiyorum. ikisi de inanılmaz güzel kadınlar.



Hedeflediğiniz yer neresi?



Hayalim bu. Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne çıktığın zaman kariyerinin zirvesindesindir. oraya herkes çıkamaz. orası gerçekten bir arenadır.



Dünya çapında bir hedefiniz var mı?



Var. Teklifler de var. Büyük bir proje var, ismini vermeyelim. Ülke olarak şu an için Kazakistan’dan teklif geldi. Bakalım nasıl olacak? Bunu ingilizce de yapmak istiyorum. En büyük hayalim belki öyle bir şey yaparız ve mTV yayınlar. “Türkleri yayınlamazlar” diyorlar ama her şeyin ilki olmayı seviyorum. Belki bu konuda bir ilk olurum.



“Klibimi izlemeden uyumuyor çocuklar” demişsiniz.



Anneler mesaj atıp çocuklarına yemek yedirirken klibimi açtıklarını söylüyor. “Sabahtan akşama kadar ‘Keyf-i Halik’ şarkısını dinlemektir analık” diye tweet atan bile oldu. Çok güzel bir durum bence.