Berksan: ‘Radyolarda çalan şarkıların hepsi akraba gibi’

2004 yılında çıkış parçası olan ‘Çilek’ ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapmıştı Berksan. Son dönemde seslendirdiği parçalar kadar sanatçı dostlarına verdiği şarkılarla da adından söz ettiriyor. Müzik kariyerindeki altıncı albümünü ‘6’ adıyla müzikseverlerin beğenisine sunan ünlü şarkıcıyla albümünü, özel hayatını ve ticaret macerasını konuştuk...

Çıkış şarkınız olan ‘Çilek’le piyasaya ses getiren bir giriş yapmıştınız. Gelinen noktada arzuladığınız yerde misiniz?

İnsan her zaman elde ettiğinden daha fazlasını ister ama ben hayatımdan mutluyum, sevdiğim işi yapıyorum. Nefesim yettiği kadar da müzik yapacağım. Yalnız son dönemde işin mutfağına daha çok girmeye başladım. Yorumcu ve besteci kimliğimin yanı sıra yeni isimlerin piyasaya girmesine de önayak olmak istiyorum. Bir plak şirketi kuruyorum. Yapımcılık koltuğuna da geçmek üzereyim. Halime şükrediyorum diyebilirim.

‘KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN’

‘6’ adını verdiğiniz albümünüze geri dönüşler nasıl?

Memlekette üzücü olaylardan müziğe pek fırsat kalmasa da şu ana kadarki dönüşlerin beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Durum böyle olduğu için ‘Arıza’dan sonra son olarak ‘Gelme Gelme’ adlı parçaya da klip çektik. Şunu belirtmek isterim, bu şarkılarımın internette tıklanma oranlarının tümü organiktir. Diğer sanatçılar gibi üzerimde sahte mutluluk hormonu yaratmıyorum. Ülkede 130 milyon tık alan şarkılar ve şarkıcılar var. İnsanın sadece gülesi geliyor. Benim şarkılarımın rakamları organiktir. Kimse kimseyi kandırmasın bence.

Satışlar nasıl gidiyor peki?

Artık satışı CD anlamında değil, tamamen dijital platformdaki indirmeler üzerinden değerlendirmemiz gerekiyor. 1-2 yıl içinde raflarda CD kalmayacak diye düşünüyorum. USB satışları başlayacak. Bir sanatçının arşivinin USB’ye yüklenmesi daha mantıklı olacaktır.

Son dönemde üretilen şarkıların çoğunun birbirine benzediği yönünde eleştiriler var. Sizce de durum böyle mi?

Kesinlikle. Radyolarda çalan şarkılara bakıyorum, hepsi akraba gibi. Bir sokakta köfteci açarsın o tutar, sonra da sokak boyunca köfteci açılır ya, müzik de o misal. Bir form tutuyor, herkes o yoldan gidiyor. İnanın benim 120’den fazla bestem var ama birbiriyle akraba olan parçam yoktur. Aksini iddia eden varsa müziği bırakırım. Hepsi kendine has şarkılardır.

Bir yandan da işletmecilik yapıyorsunuz. İki işi bir arada yürütmek zor değil mi?

Asmalı ve Bodrum’dan sonra Uludağ’da da bir kulüp açtık ortaklarım Gökhan Saltık ve İbrahim Çakmak’la birlikte. Yakında Almanya’da da bir kulüp açmayı hedefliyoruz. Gece kulüplerinin başında durmaya yabancı değilim. Rahmetli babam, Ankara’da pek çok gece kulübüne sahipti. Babamı erken yaşta kaybettiğim için uzun bir süre işletmenin başında kaldım. Ondan işi en ince ayrıntısına kadar gözlemledim. İki işi bir arada yürütmek zor değil çünkü ben tam olarak işletmecilik yapmıyorum, çoğu işi ortaklarım hallediyor.

‘BENDE YASAKLI ŞARKICI YOK’

Kulüplerde çalınan şarkılara müdahaleniz oluyor mu?

Müdahalem olmuyor. Şarkıları müzik direktörü belirliyor. Bende yasaklı bir şarkıcı yok. O zihniyeti çürümüş buluyorum zaten. Hande Yener de hâlâ çalınıyor Demet Akalın da. İnsanların kişilerle bireysel problemi olabilir ama bu konuyu üçüncü şahıslara yansıtmak egoistçe ve kıroca olur. Son dönemde Demet Akalın’ın ‘Hayalet’ isimli parçasının aşırı talep gördüğünü söyleyebilirim.

Sanatçıların ticarete girmesi her dönem tartışılmıştır. Siz girdiğinize göre bunu onaylıyor olsanız gerek...

Bu neden yadırganır anlamıyorum, sanatçılar ticarete girmeli. ABD’ye baktığımızda Robert De Niro ve Tom Cruise’un restoranını görebiliriz. Sanatçının sosyalleşmesi adına ticarete girmesi önemlidir. Bazen kulağıma, “Müzikte istediği başarıyı yakalayamadığı için ticaret yapıyor” şeklinde yorumlar geliyor. Ben ticareti müzikle var olamadığım için yapmıyorum. Kazancımı soracak olursanız, ticaret ve müzikten kazandığım para eşit miktarda. Ticaretteki başarımı çekemeyenler anten taksın.

‘Çapkın değilim flörtözüm’

Evliliği düşünmüyor musunuz artık?

Evlilik fikri tüm samimiyetiyle aklımda ve kalbimde yerini aldı. Fiziken hayata geçiremedim şu an. Aile kurup özellikle kız babası olmak istiyorum, artık zamanı geldi. En büyük hayalim budur. Yaş da 38 oluyor artık... 40’ıma kadar evlenmek istiyorum.

Çapkınlıklardan dolayı mı evlenemediniz bugüne kadar?

Çapkınlık mı, yok daha neler? Çapkın değilim, flörtözüm ben. Dediğim gibi bu yıl bu durumun değişmesi için evlenip bir de kız çocuk babası olmak istiyorum.

‘Beni yormayacak bir aşk arıyorum’

Hayalinizdeki kadın profilini tarif edebilir misiniz?

Yakın bir zamana kadar esmer hanımları beğeniyordum. Zaman geçtikçe herkesi beğenmeye başladım. (Gülüyor) Âşık olmak bu devirde gerçekten büyük mesele. Aradığım beni yormayacak bir aşk. Bu kendi camiamdan biri de olabilir, sıradan bir vatandaş da olabilir. Ama sık sık karşı cins üzerinde şansını deneyen biriyim.

‘Terörün ekmeğine yağ sürmemeliyiz’

Yaşanan terör olayları sonrasında gözler ilk olarak sanatçılara çevriliyor. Sanatçılar nasıl hareket etmeli sizce?

Sanatçıların genelde hedef haline getirilmesi ve sürekli bir açıklama yapmaları gerekiyormuş gibi baskı yapılması hiç doğru değil. Her sanatçı taşın altına elini sokmalı. Ama tabii ki devlet büyüklerimizin yönlendirmesiyle hareket etmeliyiz. Terörün ekmeğine yağ sürmemeliyiz. Tek başına celallenmek hiç doğru değil.

‘Hande konusunu kısa keselim’

Hande Yener’le sıkı bir dostluğunuz vardı. Bu dostluk Demet Akalın’ın Instagram’daki bir fotoğrafının altına yorum yapmanızla bozuldu bildiğimiz kadarıyla. Son durum nedir?

Açıkçası Hande Yener’i pek fazla konuşmak istemiyorum. Onu kısa keselim. Yakın zamanda bir projemiz olmayacak. Yapacağımızı yaptık. Artık başka heyecanlar arıyorum. Arkadaşlık anlamındaysa her şey nasip kısmet diyebilirim. Şimdilik böyle daha mutluyum.

Arif HÜR / HT MAGAZİN