Sevgihan: Son nefesime kadar müzik yapacağım

Sözü ve müziği Sevgihan’a, düzenlemesi Özgür Aksüyek’e ait olan ‘Kalpsiz’ şarkısı geçtiğimiz haftalarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. ‘Kalpsiz’i, Emre Aydın yönetmenliğinde kliplendiren Sevgihan, HT Magazin'den Arif Hür'e konuştu. Genç şarkıcı zamanla dikkat çekeceğini belirtirken 60’tan fazla bestesinin hazır olduğunu söylüyor..

Müzik yolculuğunuz nasıl başladı?

Lisede oldukça çekingen ve içine kapanık biriydim. Sadece müzik dinlerdim. Özellikle Şebnem Ferah ve Athena! Okul dönemimde para biriktirip gitar aldım ve kursuna gittim. Daha sonra okul orkestrasında gitar çalmaya başladım. Solistimiz hep üst sınıflardandı, o mezun olunca müzik öğretmenimiz, “Hadi Sevgihan sen şarkı da söylersin” diyerek beni teşvik etti. Zaten evde sürekli ayna karşısında prova yapıyordum. Lisenin ardından Hacettepe Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. Şarkılar ve besteler yapmaya başladım. Yolum yapımcı Samsun Demir’le kesiştikten sonra kendimi stüdyoda buldum.

‘Kalpsiz’i nasıl bir ruh haliyle yazdınız?

Bu şarkının sözlerini âşık olduğum kişiden ayrıldıktan sonra kaleme almıştım. O kişi bu şarkı- nın düzenlemesini yapan müzisyen Özgür Aksüyek’ti! İlişkimiz bittikten sonra profesyonel olarak yollarımızı da ayırabilirdik ama biz bunu yapmayıp çalışmaya devam ettik. Sonuçta bir nevi şarkıyı ona ithaf etmiş oldum. Biz birbirimizi çok seviyorduk ama anlaşamadığımız için ayrıldık. Şarkının bir yerinde ise, ‘Aşkta mantık ne arar?’ diyerek onun mantıklı davranıp pes etmesine tepki gösteriyorum. Ben mantıklı davranamadım! Ama ayrılık insana daha hisli daha samimi eserler ürettiriyor.

Klibin yönetmenliğini de Emre Aydın üstlendi. Kendisiyle yolunuz nasıl kesişti?

Emre ile Seksendört’ün solisti Tuna Velibaşoğlu aracılığıyla tanıştım. Seksendört’ün video klibini izledikten sonra Emre’yle çalışmayı çok istedim. Daha sonra Emre ‘Kalpsiz’i dinledi ve çok beğendi. Klibi çekmeyi kabul etti. Emre Bey bir noktada bana yol gösterici oldu.

‘YALIN’LA DÜET YAPMAK İSTİYORUM’

Düet yapmak istediğiniz bir sanatçı var mı?

Yalın’la düet yapmak istiyorum. Bugüne kadar sözü ve bestesi kendisine ait olan her parçasıyla fark yaratarak her kesimden insanın sempatisini kazandı. Yalın’ı çok samimi buluyorum. O şarkı söylediğinde içim gidiyor. Onunla düet yapmak en büyük arzularımdan biri!