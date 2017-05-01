Natasa Petrovic: Sınırlarımı zorlamayı severim

Bosna Hersek Savaşı’nın acılarını günümüze taşıyan ‘Geçmişteki Sır’ adlı filmde rol alan Makedonyalı oyuncu Natasa Petrovic ile filmin fragmanını izlemek için bir araya geldik ve keyifli bir sohbete imza attık.

Raşit Görgülü’nün yönettiği film, fotoğrafçılık yapan Ali’nin (Serkan Şenalp) geçirdiği genetik bir rahatsızlık sonucunda kendini Bosna Hersek’te, sıra dışı ve hüzünlü bir hikâyenin içinde bulmasını konu ediniyor. Bosna’yı hiç bilmeyen Ali, geçmişine dair izleri ararken, Petrovic’in canlandırdığı Hana onu yalnız bırakmıyor. İşte İlk kez bir Türk filminde oynayan ödüllü oyuncuyla sohbetimiz...

‘SENARYOYU FARKLI BULDUM’

‘Geçmişteki Sırda’ canlandırdığınız karakterden bahseder misiniz?

Hana isminde Boşnak bir genç kızı canlandırıyorum. Ailesini arayan Türk genci Ali’yle aynı kaderi paylaşıyor ve ona yardım ediyor.

Makedonya’da yaşıyorsunuz. Türkiye’den Balkanlar’ı anlatan bu film teklifi geldiğinde neler hissettiniz?

Türkiye’de daha önce bir projede çalışmadığım için yeni ve güzel bir deneyimdi. Çok mutlu ve heyecanlıydım. Yönetmenimiz Raşit Görgülü ve ekip bana böyle güzel bir teklifte bulundukları için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum.

‘DUYGULARDAN KORKMAMALIYIZ’

Senaryoyu okuduktan sonra neler hissettiniz?

Şimdiye kadar bu konuya böyle bir bakış açısı hiç getirilmediği için çok ilgimi çekti. Genelde savaş filmleri direkt savaşın içindeki olayları anlatıyor. ‘Geçmişteki Sır’ savaşa bugünden, şimdiden baktığı için farklı buldum. Karakterler güzel yazılmıştı. Teklifi severek kabul ettim.

Film Balkanlar’da savaş sonrası bir dramı anlatıyor. Dünyada da devam eden bir savaş süreci var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Klişe bir cevap olarak gelebilir ama bu dünyada barış istiyorum. Yaşadıklarımız çok korkunç şeyler. İnsan olarak kendimizden çıkmış gibiyiz. Sanki dünya ters dönmüş... Bu nefret nereden doğuyor, nereden geliyor öğrenmek istiyorum. Yine de umudum var. Birbirimizi severek yaşayabiliriz. Buna gerçekten inanıyorum.

Sanatla barış sağlanabilir mi sizce?

Son dönemdeki hızlı yaşam yüzünden sanki insanlık geride kaldı. Sanatla insanlığı tekrar uyandırabiliriz. Bu yüzden bu film gibi projeleri çok seviyorum. Bu projeler bizi düşündürüyor, var olan duyguları uyandırıyor. Öyle bir zamandayız ki duygulardan korkmaya başladık. İnsanı var eden en önemli özelliklerden biri duygudur. Diğer canlılardan farklı olarak bizim duygularımız var ve duygularımızdan korkmamalıyız.

Nik Xhelilaj ile aynı projede yer almıştınız. Kendisi Türkiye’de dizilerde de yer aldı. Size Türkiye’den dizi teklifi gelse ne düşünürsünüz?

Hiçbir zaman önüme sınırlar koymuyorum. Her projeye açığım. Güzel bir projeyse ve ilgimi çekerse tabii ki kabul ederim.

140 dakika olsa bile mi?

Tabii ki... Bu benim için bir meydan okumadır ve sınırlarımı zorlamayı severim.

‘Türk insanı çok cana yakın’

İstanbul’u nasıl buldunuz?

İstanbul, çok güzel bir şehir, çok güzel bir enerjisi var ve çok dinamik. Her zaman dönmek isteyeceğini hissediyorsun.

Türk insanını nasıl buldunuz? İyi karşılandınız mı?

Çok cana yakın insanlar. Biz millet olarak çok benziyoruz aslında. Makedonya’da da çok Türk var. O yüzden kültür olarak çok benziyoruz. Kardeş gibiyiz, aile gibiyiz.

Peki ya Türk kadınlarını nasıl buldunuz?

Çok kadınsı kadınlarınız var. Gerçekten güzel yüzlüler, kendilerine iyi bakıyorlar. Onlardan çok şey öğrenilebilir.

‘Türkiye’de yaşasam çok kilo alırdım’

Yemekleriniz o kadar güzel görünüyor ki her şeyi denemek istiyorum. Türkiye’de olsam çok kilo alırdım, durduramazdım kendimi. Ama büyük yokuşlarınız var. Bolca yedikten sonra o yokuşlarda kilomu dengeleyebilirdim sanırım.

‘Nuri Bilge Ceylan hayranıyım’

Önceden Türk sinemasını takip ediyor muydunuz? İzlediğiniz filmler var mıydı?

Tabii ki Türk filmlerini takip ediyorum. Gerçekten çok güzel bir sinematografiniz var. Son yıllarda izlediğim filmler gerçekten çok güzel ve çok kaliteli gözüküyor. Nuri Bilge Ceylan’ın hayranıyım. Onun filmlerini çok seviyorum. En sevdiğim Türk yönetmenlerden biridir.

‘Çağatay dikkat çekici bir oyuncu’

Türk dizileri Balkanlar’da çok yayınlanıyor. Beğendiğiniz ve takip ettiğiniz yapımlar var mı?

‘Binbir Gece’ dizisi çok büyük bir projeydi bizde. ‘Muhteşem Yüzyıl’ da bayağı ilgimizi çekti. Hatta bazı arkadaşlarımın telefonları o dizinin müziğiyle çalıyor.

Peki dizilerimizde rol alan tanıdığınız oyuncular var mı?

Filiz Ahmet, Luran Ahmedi, Sabina Ajrula, Ertan Saban çok saygıdeğer isimlerdir. Aynı ajansa bağlı olduğum Canan Ergüder ve Nesrin Cevadzade’nin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Son zamanlarda Balkanlar’da Çağatay Ulusoy çok beğeniliyor. Ben de takip etmeye başladım, denk geldikçe dizisine bakmaya çalışıyorum. Dikkat çekici bir oyuncu.