Cem Belevi
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Cem Belevi: Uçmak için doğru kanatları buldum

Son zamanlarda ciddi bir çıkış yakalayan genç kızların yeni gözdesi Cem Belevi, yeni şarkısı ‘Aç Kollarını’ vesilesiyle hakkında bilinmeyenleri HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'na anlattı. Yakışıklı popçu, “Eskiden 120 kiloydum. Müzik için üzerimdeki kiloları attım” derken, Ozan Çolakoğlu’yla ortaklığı için ise “Sonunda uçmak için doğru kanatları buldum” şeklinde konuştu

18 Mayıs 2017 Perşembe, 12:01:24 Güncelleme: 12:17:40

 Yeni şarkınız ‘Aç Kollarını’dan biraz bahsedebilir misiniz?

Benim için resmen bir doğum sancısı gibiydi ‘Aç Kollarını’. Çok uzun süredir üzerinde çalıştığımız, aslında yaklaşık altı ay önce çıkmayı planladığımız bir şarkı. Ama benden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı uzadı biraz. Çünkü Ozan Çolakoğlu ile çalışıyorum. Zaten yılladır istediğim bir şeydi kendisiyle çalışmak. Güzel şeylerin güzel zorlukları oluyor. Beklemek de bunlardan bir tanesiydi. Çünkü çok yoğun kendisi. Biraz geciktik ama güzel zamanda oldu. Şarkıyı benim bestelerimden bir tanesiyle çıkaracaktık Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’yla karar verdik bu şarkıya.

Artık eskisi gibi albüm yapılmıyor, bunun sebebini neye bağlıyorsunuz?

Hızlı tüketime bağlı- yorum. Özellikle müzik piyasasında. Tamamen popüler kültü- rün getirmiş olduğu bir dezavantaj, ne kadar çok albüm yapsanız da altı ayda eskimiş oluyor. Buna rağmen 2017’de albüm yapacağım.

Sanatçı dostlarınızın desteğini görüyoruz size karşı. Özellikle sosyal medyadan...

Çok kıymetli tabii ki. Benim de beğendiğim, destek olduğum arkadaşlarım var. Birbirimize destek olmamız lazım. Hepimiz aynı yolda gidiyoruz aslında. 

Hırslı mısınız?

Tabii ki hırsım var ama pozitif anlamda. ‘Biri şöyle yaptı, ben de böyle yapmalıyım’ değil tabii, kendimle yarıştığım bir hırsım var aslında. Her projemde ‘Daha iyisini nasıl yaparım’ diye kendime karşı hırslanıyorum o kadar.

Klip star havası yaratmış sizde...

Bu klipte biraz farklı olmak istedim. Daha sıcak ve enerjik bir klip olsun istedim. Dansçı arkadaşlarımla dans etmeye çalıştım. Gelen yorumlar çok güzel. Pek iddialı olmasam da dans konusunda, içimden gelen birkaç figürü yapmaya çalıştım.

Ders alıyor musunuz?

Yaklaşık dört aydan beri haftada üç kez dans ekibiyle çalışıyorum.

Müzik dünyasının en etkili müzik adamlarından biri Ozan Çolakoğlu. Onunla çalışmak nasıl bir duygu?

Müthiş bir duygu, en çok istedi- ğim şey onunla çalışmaktı. Kendisi de bana inandı ve direktörlüğümü yapıyor. Kendimi tamamen ona bıraktım. Kendimi o kadar emin ellerde hissediyorum ki içim çok rahat. Sonunda uçmak için doğru kanatları buldum, öyle söyleyeyim.

Ciddi bir hayran kitlesine sahip oldunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Samimi şekilde istemek ve çalış- mak. Doğru zamanda doğru hareketi yapmak. Doğru insanlar...

Yoğun bir konser programınız var. İşinizde başarısız olma korkusu yaşadığınız oluyor mu?

Tabii ki. İşine önem veren her insanın vardır. Korku dengesini sağlayarak yola devam ediyorum.

Kalıcı olamama korkusu yaşadığınız oluyor mu?

Bu konuda hiç korkum yok, 5 yıllık şarkılarım hazır. Üreten bir şekilde ayakta kalır. Önce Allah’a, sonra kendime güveniyorum. Bu konuda hiç korkum yok. Pop müzik deyince insanların aklına gelen 3-5 isimden biri olmak hedefim.

Bir de oyunculuk kariyeriniz var...

Oyunculuk müzikten sonra açı- lan bir kapı oldu. Bu kadar beğenilmesi beni şaşırttı. Kısa süre eğitim aldım Altan Gördüm’den. Altan Hoca’yı da Tolgahan Sayışman tanıştırdı. Tolgahan bana “Ekran yüzün ve iyi bir enerjin var. Mutlaka oyunculuk yapmalısın” demişti. Şimdi dizi teklifleri geliyor ama konser takvimim yoğun olduğu için yeni sezona bırakmak zorunda kaldık.

‘Eskiden 120 kiloydum’

Formunuzu nasıl koruyorsunuz?

Sağlıklı beslenmeye çok dikkat ediyorum. Üç beyazdan kaçmaya çalışıyorum. Kolay kilo alan bir bünyem var. Ben çok kiloluydum eskiden. Elimden geldikçe sporu ihmal etmemeye çalışıyorum. 

Ne kadar kiloluydunuz?

Eser Yenenler’le yarışırdım. Bu fazla bilinmiyor. Bir ara o eski fotoğrafları da çıkartacağım.

Mesela 120 kilo var mıydınız?

Evet, o civarlarda. O kiloları işime olan aşkımdan verdim. Hedeflerim ve müzik aşkım sayesinde verdim. 

Biz magazincilerin en sevdiği konuya gelelim o zaman: Özel hayat. Hayatınızda bir var mı?

Yok. İşim var sadece hayatımda.

Ayşe Hatun Önal’la kısa süreli beraberliğiniz oldu. Neden bitti beraberliğiniz?

Geçmişimdeki herkes değerli. İşimle gündeme gelmek istiyorum. Hayatımda keşkem yok.

Popüler birisiyle ilişki yaşamak zor mu?

Aslında her ilişki zordur. Özel hayatım bana kalsın istiyorum. 

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