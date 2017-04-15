KARİYERİNDE emin adımlarla ilerleyen şarkıcı Demet Aktaş yeni single çalışması ‘O Kedi’ ile büyük ilgi görüyor. Ozan Doğulu’yla çalışan Aktaş, bunun ayrıcalığını yaşadığını belirtiyor. Güzel şarkıcıyla kariyeri ve özel hayatı üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Aktaş HT Magazin'den Miray Gürbey'e konuştu.

Müziğe nasıl başladınız?

Ankaralıyım. Üniversiteden sonra İstanbul’a geldim. Gökhan Özen ve Hülya Avşar’a vokal yaparak başladım. Etiler’de sahne alan Utku Uysal’a da vokal yapıyordum. Sahneye çıkıp tozunu yutunca bırakamadım.

‘İddialı girdik’

Müzik tarzınız nedir?

Tarzım pop ama 15 senelik sahne hayatım olduğu için repertuvarım çok geniş. Her tarzı yorumlayabiliyorum.

Yeni çalışmanız ‘O Kedi’ nasıl oluştu?

İlk albümden sonra şarkı arayışına girdik. Bir şarkım vardı hazır olan ama tek parça yapacaksam daha iddialı bir şey olsun istedim. ‘O Kedi’ ile beraber başka şarkılar da bulduk ama alternatifleri dinlesek de aklımız ‘O Kedi’ye gidiyordu. Cihan Okan aracılığıyla Ozan Doğulu’yla çalıştık.

‘O Kedi’ 1 haftada 1 milyon tıklandı. Bu kadar ses getirmesini bekliyor muydunuz?

İddialı bir şarkı, biz de iddialı girdik. En iyi isimlerle titizlikle çalıştık. Çok iyi olacağını bekliyorduk ama bu kadarına biz de şaşırdık. Hatta neredeyse 2 milyon oldu. Bu da bizi mutlu ediyor.

‘Tarzımı değiştirdim’

Ozan Doğulu’yla çalışmak size neler kattı?

Kendisiyle çalışmak hayalimdi. “Bir gün şarkımın aranjesini Ozan Doğulu yapsa” diye hayal kurardım. Hayalimden fazlası oldu, kendisi şu an patronum. İlk albümümle şimdiki arasında büyük fark var. Bu, Ozan Doğulu’nun farkı.

Klip ve fotoğraflarda tarzınız dikkat çekiyor. Buna siz mi karar veriyorsunuz?

İlk albümden sonra tarzımı değiştirdim. Bunda Ozan Doğulu’nun çok büyük etkisi var. Ben bu sefer hiçbir şeye karışmadan kendimi Ozan Doğulu’nun ellerine bıraktım. Ozan’ın kızları ‘O Kedi’yi çok sevmiş. Onlardan ilham alıp tarzım daha canlı, şortlar ve tişörtlerle daha genç ama dikkat çekici olsun istedik. Styling’imi Derya Balkan ve Rabia Yaman yaptı. Onlar böyle bir imaj yarattı.

"KİMSEYİ RAKİP OLARAK GÖRMÜYORUM"

Zorlu bi sektördesiniz. Sizin farkınız nedir?

15 yıllık sahne tecrübem var. Birçok kişi playback işlere gidiyor. Ben canlı sahne performansı yapıyorum. 3-4 saat sahnede kalabiliyorum. Bu herkesin harcı değil. n Rakip gördüğünüz birileri var mı? Kimseyi rakip olarak görmüyorum. Benim çok farklı bir tarzım var.

‘Bu işi yaparken özel hayatın olamıyor’

Bu temponun arasında özel hayatınız nasıl gidiyor? Özel hayatım kötü çünkü bu işi yaparken özel hayatın olamıyor. Seni sahnede görüp beğenen insan sonrasında eve kapatmaya çalışıyor. İşime o kadar âşığım ki kimsenin beni eve kapatmasına müsaade etmem. İşim olsun bana yeter. Çalışmadan evde oturabilecek bir kadın değilim.

‘En büyük hayalim harbiye açıkhava’da konser vermek’

Gelecek için planınız nedir?

Geçmişte albüm çıkardım ama bundan sonra single yaparak devam edeceğim. En büyük hayalim Harbiye Açıkhava’da konser vermek. İsrail’de çok iyi bir isimle düet projemiz var. İbranice, Rumca ve İngilizce parçalar çalışıyorum. Mayısta Fransa, Almanya ve Berlin’de konserim var. Her hafta Kıbrıs’ta sahne alıyorum.