Rober Hatemo
RÖPORTAJLAR

Rober Hatemo: Mahalle baskısından çok çektim

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'dan HT Magazin'e özel açıklamalar

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:54:13 Güncelleme: 11:04:13

Kariyerinin 20’nci yılını kutlayan şarkıcı Rober Hatemo, sessizliğini yeni şarkısı ‘Giden Candan Gidiyor’la bozdu. “Mahalle baskısından çok çektim, tabularımız olmasa şu an daha üst noktalarda olurdum” diyen Hatemo, yükselen teknoloji bağımlılığıyla ilgili ise “Toplum olarak akıllı telefonlarla aşk yaşıyoruz” yorumunu yaptı. 

90’lı yıllarda müzik piyasasında fırtına gibi esen Rober Hatemo, uzun süren sessizliğini ‘Giden Candan Gidiyor’ adlı şarkıyla bozdu. HT Magazin'den Arif Hür, ünlü şarkıcıyla buluşup yeni single’ını ve hakkında merak edilenleri konuştu..

"ULAŞTIĞIM RAKAM ORGANİK"

‘Giden Candan Gidiyor’ şarkısının hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

Sözü ve müziği Ogün Dalka’ya ait olan bu şarkı oldukça hüzünlü ve duygusal. Mail’ime bir sürü şarkı gelir ve ben arada dinlerim. Her zaman çok kayda değer şeyler çıkmaz. 2016 sıkıntılı bir yıldı, kayıplarımız, şehitlerimiz, yaralılar, patlamalar oldu. Kendi adıma çok evden çıkabildiğim bir sene olmadı. Öyle bir dönemde televizyonda da öyle bir haber vardı ve ben mail’ime gelen bu şarkıyı dinliyordum. Televizyonda patlamada yaşanan o acı dolu anları gördüm. Şarkı nakarata geldi, “Kalpteki duruyor, giden candan gidiyor” diyordu. 

Ne hissettiniz o anda?

Birçok insan canından olmuştu. Çok ağladım, o kadar bütünleşti ki şarkıyla o durum, Allah tarafından bir sinyal gelmiş gibi oldu. Epeydir bu tarzda bir şarkı yapılmamıştı. 

Son dönemde sanatçılar arasında ‘tık satın alma’ polemikleri yaşanıyor. ‘Giden Candan Gidiyor’, 1 ayda 2.5 milyon tıklanmayı geçti. Tık satın alma olayına nasıl bakıyorsunuz?

Hangi sanatçıların sosyal medyada tık satın aldığı takipçilerine bakarak rahatça anlaşılabilir. Benim şu ana kadar ulaştığım rakam tamamen organiktir. Aslına bakarsanız ben tık satın almaya karşı değilim. Şu an iyi gittiği için ihtiyaç duymuyorum.

‘UZUN ZAMANDIR HAYATIMDA AŞK YOK’ 

Uzun yıllardır sözü ve bestesi size ait olan bir parça seslendirmiyorsunuz. İlham gelmiyor mu yoksa doğru zamanı mı bekliyorsunuz?

Son olarak yıllar yıllar önce ‘Beyaz ve Sen’i yazmıştım. Bu durumun 2 nedeni var. Birincisi hızlı tüketim olması. İkincisi de uzun süredir hayatımda aşk yok. Bu yüzden ilham gelmiyor galiba. 

Yakın zamanda yeni bir albüm çalışmanız olacak mı?

Günümüzde nitelikli bir albüm çıkarmak 100 bin TL’ye mal olabiliyor. Bu paranın yüzde 90’ı da çöp oluyor. Eskiden albüm yaptığında her şarkıya klip çekiyordun, şimdi öyle mi? Albüm yapmanın bir mantığı yok, o yüzden şimdilik düşünmüyorum. Hem insanlar üzerinde gözlem yaptığımda gerçek aşk yaşayan çiftleri bulamıyorum. Zaten müzik piyasasında epeydir gerçek anlamda romantik aşk şarkısı çıkmıyor. ‘Kazık ye diğim için battım ’ 

Geçtiğimiz yıllarda Bayrampaşa’da bir spor salonu açmıştınız. Ne oldu o salona?

Battım. Sanatçılar ticareti beceremiyor, ben yapmaya çalıştım ama kazık yedim. Eli açık biri olmasaydım bugün onlarca evim olabilirdi. 

Geçen yılların sizin dış görünüşünüzü çok fazla değiştirmediğini görüyoruz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Dış görünüşümün değişmemesini genetikle açıklayabilirim. Bunun dışında hamur yemiyorum ve mümkün oldukça organik beslenmeye özen gösteriyorum. Ayrıca hayata pozitif bakıyorum. Bunları yapınca, bu durum sizin dışınıza da yansıyor. Evet yaşlanmıyorum ama olgunlaştım.

Müzik hayatının 20. yılı şerefine piyasaya çıkardığı ‘Giden Candan Gidiyor’ adlı single çalışmasıyla dikkat çeken Rober Hatemo, “Mahalle baskısından çok çektim. Tabularımız olmasaydı bugün müzik anlamında daha üst noktalarda olurdum. Beni çok üzdüler. Her şey ben bu dünyadan ayrıldıktan sonra çıkacak kitapta olacak” diyor.

"ÖMÜR BOYU AYNI KADINLA YAPAMAM"

Aile kurma fikrine nasıl bakıyorsunuz?

Bizim aile kültürümüzde evlendiğin zaman ayrılma diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi düşünsene birisiyle evleniyorsun, ondan çocuk yapıyorsun ve sonra boşanıyorsun. Çok riskli! Açık konuşmak gerekirse ben çekirdek aile kuramam, ömür boyu aynı kadınla da yapamam. Her şeye rağmen çocuk sahibi olmak istiyorum, bunun yollarını arıyorum ama tabularımız olduğu için çoğu zaman kafam karışıyor. 

Tabulardan söz ettiniz, mahalle baskısından çok mu çektiniz?

Evet, mahalle baskısından çok çektim! Toplum olarak yıkamadığımız tabularımız var. Toplumumuzun en büyük dezavantajıysa mahalle baskısı. Tabularımız olmasaydı bugün müzik anlamında daha üst noktalarda olurdum. Bir kitaba veya filme konu olacak hikâyeler, olaylar yaşadım. Ama bunları burada söyleyemem. Beni çok üzdüler ama her şey ben bu dünyadan ayrıldıktan sonra çıkacak kitapta olacak.

‘Sosyal medyaya tasmalı köpek gibi bağlandık!’

Hayatınızda neden aşk yok?

Gerçek anlamda karşılıklı aşk yaşayabileceğin kadını bulmak gerçekten çok zor. Artık toplum olarak akıllı telefonlarla aşk yaşıyoruz. Telefonlarımızı yatağımıza alıyoruz, bir tek üstünü pikeyle örtmediğimiz kaldı. Sosyal medyaya tasmalı köpek gibi bağlandık! Eskiden insan sevdiği kişilerle veya kitap okuyarak uykuya dalıyordu. Şimdi öyle mi? Bugüne kadar kimsenin canını yakmadım ama aşk çok acımasız.

Sanat camiasındaki en yakın dostunun Yıldız Tilbe olduğunu belirten Rober Hatemo, “Yıldız’la kardeş gibiyiz” diyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Levent Yüksel'in bilinmeyen sırrı
RÖPORTAJLAR

Levent Yüksel annesini 7, babasını 35 yaşında ...
Sarp Levendoğlu: İlk görüşte aşka inanırım
RÖPORTAJLAR

"İlk görüşte aşka inanırım"
Nuri Alço: Bu yıl evlenmek istiyorum
RÖPORTAJLAR

Yeşilçam'ın vefa kralı!

Zamanı tersine çeviren kadın Nebahat Çehre sırrını açıkladı
RÖPORTAJLAR

Nebahat Çehre sırrını açıkladı
İçerde'nin Kudret'i Uğur Yücel: Geçmiş, güzel bir kadın esansıdır misal, burnumda tüter
RÖPORTAJLAR

İçerde'nin Kudret'i Uğur Yücel: Geçmiş, güzel bir ...
Özgün: Şarkı söylemek zor iştir
RÖPORTAJLAR

‘Şarkı söylemek zor iştir’
Demet Aktaş: Farkım canlı müzik performansım
RÖPORTAJLAR

‘Farkım canlı müzik performansım’
Caner Erkin'den Şükran'a: Beyaz meleğim
RÖPORTAJLAR

Caner Erkin'den Şükran'a: Beyaz meleğim
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET YENİ NESİL SANATÇILARA UYARIMDIR
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL SİNEMADA PİZZA DEVRİMİ YAPACAKLAR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI İSTANBUL’U NEDEN SEVMİYORUZ?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK MÜZİK DÜNYASINDA OLAN BİTEN
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ‘BEN ANNE OLDUM, ŞİMDİ HİKÂYEMİ...
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ŞVAYK GERÇEĞE AYDI PEKİ YA BİZ?
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR SAVAŞ VE AŞK
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ URLA’DA ENGİNAR FESTİVALİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL MEKÂNCILARIN EN BÜYÜK SIKINTISI
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS 10 ADIMDA ZAYIFLA
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN SENİ KİMLER ALDI REKORLA BAŞLADI!
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Sarp ve Mert... "Yine ikisi karşı karşıya!"
  • 2 Yiğit ve Işıl, birbirlerine olan hislerini fark ediyor
  • 3 Barış'ın, Zehra'ya kendisini affettirme çabaları başarılı olacak mıdır?
  • 4 Kara Yazı ekranlara veda ediyor
  • 5 Kelebek ile Ateş, Faryalı'nın kapısını çalıyor!
  • 6 Kısmetse Olur haftanın finalinde kim elendi?