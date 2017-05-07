Kariyerinin 20’nci yılını kutlayan şarkıcı Rober Hatemo, sessizliğini yeni şarkısı ‘Giden Candan Gidiyor’la bozdu. “Mahalle baskısından çok çektim, tabularımız olmasa şu an daha üst noktalarda olurdum” diyen Hatemo, yükselen teknoloji bağımlılığıyla ilgili ise “Toplum olarak akıllı telefonlarla aşk yaşıyoruz” yorumunu yaptı.

90’lı yıllarda müzik piyasasında fırtına gibi esen Rober Hatemo, uzun süren sessizliğini ‘Giden Candan Gidiyor’ adlı şarkıyla bozdu. HT Magazin'den Arif Hür, ünlü şarkıcıyla buluşup yeni single’ını ve hakkında merak edilenleri konuştu..

"ULAŞTIĞIM RAKAM ORGANİK"

‘Giden Candan Gidiyor’ şarkısının hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz?

Sözü ve müziği Ogün Dalka’ya ait olan bu şarkı oldukça hüzünlü ve duygusal. Mail’ime bir sürü şarkı gelir ve ben arada dinlerim. Her zaman çok kayda değer şeyler çıkmaz. 2016 sıkıntılı bir yıldı, kayıplarımız, şehitlerimiz, yaralılar, patlamalar oldu. Kendi adıma çok evden çıkabildiğim bir sene olmadı. Öyle bir dönemde televizyonda da öyle bir haber vardı ve ben mail’ime gelen bu şarkıyı dinliyordum. Televizyonda patlamada yaşanan o acı dolu anları gördüm. Şarkı nakarata geldi, “Kalpteki duruyor, giden candan gidiyor” diyordu.

Ne hissettiniz o anda?

Birçok insan canından olmuştu. Çok ağladım, o kadar bütünleşti ki şarkıyla o durum, Allah tarafından bir sinyal gelmiş gibi oldu. Epeydir bu tarzda bir şarkı yapılmamıştı.

Son dönemde sanatçılar arasında ‘tık satın alma’ polemikleri yaşanıyor. ‘Giden Candan Gidiyor’, 1 ayda 2.5 milyon tıklanmayı geçti. Tık satın alma olayına nasıl bakıyorsunuz?

Hangi sanatçıların sosyal medyada tık satın aldığı takipçilerine bakarak rahatça anlaşılabilir. Benim şu ana kadar ulaştığım rakam tamamen organiktir. Aslına bakarsanız ben tık satın almaya karşı değilim. Şu an iyi gittiği için ihtiyaç duymuyorum.

‘UZUN ZAMANDIR HAYATIMDA AŞK YOK’

Uzun yıllardır sözü ve bestesi size ait olan bir parça seslendirmiyorsunuz. İlham gelmiyor mu yoksa doğru zamanı mı bekliyorsunuz?

Son olarak yıllar yıllar önce ‘Beyaz ve Sen’i yazmıştım. Bu durumun 2 nedeni var. Birincisi hızlı tüketim olması. İkincisi de uzun süredir hayatımda aşk yok. Bu yüzden ilham gelmiyor galiba.

Yakın zamanda yeni bir albüm çalışmanız olacak mı?

Günümüzde nitelikli bir albüm çıkarmak 100 bin TL’ye mal olabiliyor. Bu paranın yüzde 90’ı da çöp oluyor. Eskiden albüm yaptığında her şarkıya klip çekiyordun, şimdi öyle mi? Albüm yapmanın bir mantığı yok, o yüzden şimdilik düşünmüyorum. Hem insanlar üzerinde gözlem yaptığımda gerçek aşk yaşayan çiftleri bulamıyorum. Zaten müzik piyasasında epeydir gerçek anlamda romantik aşk şarkısı çıkmıyor. ‘Kazık ye diğim için battım ’

Geçtiğimiz yıllarda Bayrampaşa’da bir spor salonu açmıştınız. Ne oldu o salona?

Battım. Sanatçılar ticareti beceremiyor, ben yapmaya çalıştım ama kazık yedim. Eli açık biri olmasaydım bugün onlarca evim olabilirdi.

Geçen yılların sizin dış görünüşünüzü çok fazla değiştirmediğini görüyoruz. Bunu nasıl başarıyorsunuz?

Dış görünüşümün değişmemesini genetikle açıklayabilirim. Bunun dışında hamur yemiyorum ve mümkün oldukça organik beslenmeye özen gösteriyorum. Ayrıca hayata pozitif bakıyorum. Bunları yapınca, bu durum sizin dışınıza da yansıyor. Evet yaşlanmıyorum ama olgunlaştım.

Müzik hayatının 20. yılı şerefine piyasaya çıkardığı ‘Giden Candan Gidiyor’ adlı single çalışmasıyla dikkat çeken Rober Hatemo, “Mahalle baskısından çok çektim. Tabularımız olmasaydı bugün müzik anlamında daha üst noktalarda olurdum. Beni çok üzdüler. Her şey ben bu dünyadan ayrıldıktan sonra çıkacak kitapta olacak” diyor.

"ÖMÜR BOYU AYNI KADINLA YAPAMAM"

Aile kurma fikrine nasıl bakıyorsunuz?

Bizim aile kültürümüzde evlendiğin zaman ayrılma diye bir şey söz konusu olamaz. Şimdi düşünsene birisiyle evleniyorsun, ondan çocuk yapıyorsun ve sonra boşanıyorsun. Çok riskli! Açık konuşmak gerekirse ben çekirdek aile kuramam, ömür boyu aynı kadınla da yapamam. Her şeye rağmen çocuk sahibi olmak istiyorum, bunun yollarını arıyorum ama tabularımız olduğu için çoğu zaman kafam karışıyor.

Tabulardan söz ettiniz, mahalle baskısından çok mu çektiniz?

Evet, mahalle baskısından çok çektim! Toplum olarak yıkamadığımız tabularımız var. Toplumumuzun en büyük dezavantajıysa mahalle baskısı. Tabularımız olmasaydı bugün müzik anlamında daha üst noktalarda olurdum. Bir kitaba veya filme konu olacak hikâyeler, olaylar yaşadım. Ama bunları burada söyleyemem. Beni çok üzdüler ama her şey ben bu dünyadan ayrıldıktan sonra çıkacak kitapta olacak.

‘Sosyal medyaya tasmalı köpek gibi bağlandık!’

Hayatınızda neden aşk yok?

Gerçek anlamda karşılıklı aşk yaşayabileceğin kadını bulmak gerçekten çok zor. Artık toplum olarak akıllı telefonlarla aşk yaşıyoruz. Telefonlarımızı yatağımıza alıyoruz, bir tek üstünü pikeyle örtmediğimiz kaldı. Sosyal medyaya tasmalı köpek gibi bağlandık! Eskiden insan sevdiği kişilerle veya kitap okuyarak uykuya dalıyordu. Şimdi öyle mi? Bugüne kadar kimsenin canını yakmadım ama aşk çok acımasız.

Sanat camiasındaki en yakın dostunun Yıldız Tilbe olduğunu belirten Rober Hatemo, “Yıldız’la kardeş gibiyiz” diyor.