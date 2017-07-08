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Ebru Polat: Pintiyimdir

08 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:39:35

  • 1 Ebru Polat: Pintiyimdir
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    Şarkıcı Ebru Polat, hakkında merak edilenleri Posta'ya anlattı. İşte Polat açıklamalarından bazı bölümler:

  • 2 Ebru Polat: Pintiyimdir
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    * Genç kızlara örnek olan biriyim. Yüksek lisans yapıyorum. Herkese eğitimin önemini anlatıyorum. Hiçbir erkeğin eline bakmayacaksın. Sayemde birçok kız okula döndü. Ben kimse için işimi bırakmam. Erkeklere güvenmem.

  • 3 Ebru Polat: Pintiyimdir
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    * Ceza avukatıyım, bir yıl da çalıştım. Ama şov işi ciddiyet kaldırmaz. Ciddi durursan, “Git avukat ol” derler. Şarkıcılık herkese hitap eder.

  • 4 Ebru Polat: Pintiyimdir
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    * Hayat bir oyun. Küçüklüğümde avukat olmak istiyordum, oldum. Psikoloji okumak istedim, okuyorum. Şarkıcı olmayı da istedim, oldum. Niye tek bir şeyle sınırlı kalayım ki? İleride de huzur evi açmak istiyorum.

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  • 5 Ebru Polat: Pintiyimdir
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    * Babam küçüklüğümden beri bana karışmaz. Annemse kontrol düşkünü! Üniversitede istediğim bölümü kazanamadığımda, korkudan yalandan intihara kalkışmıştım...

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