Şarkıcı Ebru Polat, hakkında merak edilenleri Posta'ya anlattı. İşte Polat açıklamalarından bazı bölümler:
* Genç kızlara örnek olan biriyim. Yüksek lisans yapıyorum. Herkese eğitimin önemini anlatıyorum. Hiçbir erkeğin eline bakmayacaksın. Sayemde birçok kız okula döndü. Ben kimse için işimi bırakmam. Erkeklere güvenmem.
* Ceza avukatıyım, bir yıl da çalıştım. Ama şov işi ciddiyet kaldırmaz. Ciddi durursan, “Git avukat ol” derler. Şarkıcılık herkese hitap eder.
* Hayat bir oyun. Küçüklüğümde avukat olmak istiyordum, oldum. Psikoloji okumak istedim, okuyorum. Şarkıcı olmayı da istedim, oldum. Niye tek bir şeyle sınırlı kalayım ki? İleride de huzur evi açmak istiyorum.
* Babam küçüklüğümden beri bana karışmaz. Annemse kontrol düşkünü! Üniversitede istediğim bölümü kazanamadığımda, korkudan yalandan intihara kalkışmıştım...