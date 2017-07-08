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* Bir işadamı. Birkaç gün önce bir restoranda elinde şampanyayla garson geldi. Bir beyefendi göndermiş, “Alkol içmiyorum” dedim, yolladım. Şampanya yolladığı için yanaşacak sanıyordum. Ama kalktı gitti. Hesabı da ödemiş! Kızdım. Bir iki gün bekledim, Instagram’dan da yazmadı. Sonra aynı restorana gittim. Beş-altı gündür görüşüyoruz. Her gün çiçek yolluyor. Ama ev botanik bahçesine döndü, “Gönderme artık, nefes alamıyorum” dedim.