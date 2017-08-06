Ferman Akgül: Eurovision eşsiz bir fırsat

Twitter’daki, “Eurovision? Yine, yeni, yeniden...” paylaşımıyla Eurovision’u yeniden gündeme getiren 2010 Eurovision ikincisi Manga grubunun solisti Ferman Akgül, HT MAGAZİN’den Neziha Kartal'a konuştu.

Eurovision'un dünyada çok ciddiye alınan bir organizasyon olduğunun altını çizen Akgül, “Ülkemizin tekrar katılma ihtimali olduğunu duyunca sevindik ve o paylaşımı yaptık” deyip ekledi: “En başından beridir bu önemli organizasyonda tekrar yer almamız gerektiğine inanıyoruz. Eurovision önyargıları yıkmak için eşsiz güçte bir fırsat.”

"ORTADA TEKLİF YOK"

Mesajlarının kendilerinin yarışmaya katılıyor gibi algılandığını belirten şarkıcı, “Yarattığımız heyecandan dolayı onur ve mutluluk duyduk. Ancak bir teklif yok ortada. Gelirse de yine gidip gitmeyeceğimizi bilemiyorum” diye konuştu.

"EUROVISION EŞSİZ BİR FIRSAT"

Manga'nın başarısının ardından solo kariyerinde de adını duyuran Ferman Akgül, ‘Ford Unpluged Music Festival’ adında Türkiye’nin ilk akustik müzik festivalini düzenliyor. Kariyerine bir kitap ve tiyatro oyunu da ekleyen Akgül’le festivalin ayrıntılarını, Manga’nın yeni albü- münü ve bu hafta gündeme gelen Eurovision’u konuştuk.

‘Ford Unpluged Music Festival’ nasıl ortaya çıktı?

Eşimle kurduğumuz 06 Records’un gelecek planları arasında konsept organizasyonlar tasarlamak vardı. Kendi yarattığımız bir konseptle başlama kararı aldık. Akustik bir müzik festivali bugüne kadar yapılmamış. Kolay bir organizasyon değil. Çıkacak sanatçıları çok iyi belirlemek gerekiyor.

Festivalin içeriğinde neler var?

Festivale bir havuz partisiyle saat 15.00 civarlarında baş- layacağız. Sokak müzisyenlerinin ve Avrupa’nın önemli barmenlerinin eşlik edeceği bir parti. O sırada yemek tadımları ve etkinlik köşelerinde de farklı aktiviteler olacak. Saat 18.00’e doğru ana sahneyi açacağız. İlk gün headliner’ı Göksel, ikinci gün Kenan Doğulu’yla kapanacak olan ana sahneden sonra alanda after party olacak.

"ARKADAŞLARIMDAN ÇIKTIM YOLA"

Bu yıl Alaçatı’da gerçekleşecek olan festivali farklı şehirlere götürecek misiniz?

İstanbul ayağı da onaylandı. Yazın Alaçatı’da kışın İstanbul’da devam ederken, takip eden aylarda butik organizasyonlar da yapmak istiyoruz. Örneğin Erciyes Dağı’nda da olacağız, butik olarak.

Festivaldeki sanatçılar neye göre belirlendi?

Farklı tarzlardaki en kendine has isimler iç içe girsin istiyordum. Arkadaşlarımdan çıktım yola. Kenan (Doğulu) her konuda fikir alışverişinde bulunduğum bir dostum. Festival onsuz başlayamazdı. Taçlandırdığı için çok mutluyum. Göksel de birçok şeyi paylaştığım, çok sevdiğim bir arkadaşım. Mabel’i (Matiz) ilk demosunu dinlediğim günden bu yana takip ediyorum, eşi benzeri yok. Mirkelam’a koştuğu günden beridir hayranım, sonunda tanışma şansını yakaladım. Ceza, Türkiye’nin uluslararası alandaki en büyük temsilcilerinden, heyecan verici bir dost. Bir efsane olmalıydı ki Nükhet Duru muazzam oldu. Kendisiyle tanışacağım için çok heyecanlı- yım. Suzan (Kardeş) Hanım’la festival sayesinde telefonda konuşma şansını yakaladım. Verdiği enerji inanılmaz. Jehan (Barbur) TV programıma da konuk olmuştu. Müzik için yanıp tutu- şan şahane bir muhabbeti var. Silverliners ise bizim yeni keşfimiz, Ankaralı.

"ORTADA BİR TEKLİF YOK"

Manga’nın Twitter hesabındaki “Eurovision? Yine yeni yeniden...” paylaşımı sizin gideceğiniz şeklinde yorumlandı. Eurovision’da Türkiye’yi temsil etmiş biri olarak sizce yeniden katılmalı mıyız?

En başından beri bu önemli organizasyonda tekrar yer almamız gerektiğine inanıyoruz. Eurovision müziğimizin tanıtımı ve önyargıları yıkmak için eşsiz güçte bir fırsat. Ülkemizin tekrar katılma ihtimali olduğunu duyunca sevinip o paylaşımı yaptık. Genel hissiyatımızı belirten bir destek mesajıydı. Sabah kalktığımda inanamadım. Telefonum susmuyordu. TT olmuşuz, herkesten tebrik mesajları... Manga katılıyor gibi algılanmış. Takipçilerimizden gelen paylaşımlara yetişemedim. Çok güzel şeyler yazdılar. Yarattığımız heyecandan dolayı onur ve mutluluk duyduk. Bir teklif yok ortada. Gelirse de bilemiyorum. Türkiye’nin katılıp katılmayacağına, kimin temsil edeceğine TRT karar verecektir.

"EVDE ÇOCUKLARIM ROCKSTAR"

İkinci kez baba oldunuz. Aileniz her geçen gün büyüyor. Hem rockstar olup hem de 2 çocuk babası olmak nasıl bir duygu? Hayatın, evliliğin ve baba olmanın getirdiği olgunluk sahneye nasıl yansıyor?

Turneden eve döndüğüm zaman onlar rockstar, ben değilim. Mahallede ve aile arasında artık Aaron ve Axel’in babasıyım ben. Onlarla olmak muhteşem bir duygu. Hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Her dakikasına şükrediyorum. Şarkı yazmak, hikâyeler yaratmak için en büyük ilham kaynağım her zaman hayatın kendisi oldu. Şimdi oğullarımla ve eşimin enerjisiyle hayatıma bambaşka renkler eklendi. Verdikleri ilhamı tarif edemem.

"OYUNCULUK VE SİNEMA KONUSUNDA HEVESLİYİM"

Manga’dan bağımsız olarak devam ettirdiğiniz bir de solo kariyeriniz var. En son albüm çıkardınız. Bir kitabınız var, tiyatro yaptınız. Bundan sonraki planlarınız neler?

Solo albüm için klipler çekmeye devam edeceğim. Önümüzdeki haftalarda yeni video yayında olacak. Bu projelere devam etmek istiyorum. Özellikle oyunculuk ve sinema konusunda çok hevesliyim ve çalışmaya başladım. Güzel teklifler gelmeye başladı. Festival organizasyonlarımız ve Manga’nın albüm çalışmaları da yoğunlaşacak önümüzdeki aylarda.

"MANGA'SIZ FESTİVAL DÜŞÜNEMİYORUM"

Festivalde Manga da sahne alacak. Hayranlarınıza bir sürpriziniz olacak mı?

Kendi grubum olmasını bir kenara bırakarak konuşuyorum, Manga’sız bir festival düşünemiyorum. Bence o konudaki yerimiz çok sağlam. Evet, sürprizimiz olacak. Yeni albüm için çalışmalara başladık. Alaçatı’da yeni bir şarkı paylaş- mak istiyoruz canlı canlı.

Peki Manga’nın yeni şarkılarını, festivale katılamayacak olanlar ne zaman duyacak? Albüm ne zaman çıkacak?

Şarkıların bazılarını ağustos ayının sonunda katılacağımız konserlerde canlı olarak paylaşmaya başlayacağız. Daha sonra albüm kayıtları devam edecek. Bitişi sene sonunu bulacaktır diye tahmin ediyorum. Fakat öncesinde bir single sürprizi yapabiliriz.

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Ferman Akgül