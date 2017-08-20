Murat Cemcir ve Ahmet Kural yola çıktı

Yıl 2009...

Bir telefon gledi.

- Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir ile röportaj yapar mısın?

- Kim onlar? Tanımıyorum ki.

- ‘Çalgı Çengi’ adında film çekiyorlar.

- (Yarım ağızla) İyi yapayım.

Filmi izleyip öyle yapsaydım ama neyse.

Yaptığım araştırmadan Murat Cemcir’in daha önce bir-iki dizide yardımcı rollerde yer aldığını, Ahmet Kural’ın ise bir dizide başrol oynadığını öğrendim ama ikisini de tanımıyorum. Çevremdekiler de tanımıyor.

Taksim’de bir kafede buluştuk. Zihnimden ‘Film çekecek kadar özgüvene sahipler ama...’ düşünceleri geçiyor.

Buradaki ‘ama’nın açılımı: ‘Ya birader! Film çekmek o kadar kolay mı? Tanınmıyorsunuz kim izleyecek sizi...’

Röportaja başlamadan önce Ahmet Kural sordu: ‘Mehmet Bey, bizimle neden röportaj yapıyorsunuz?’

Diyemedim ki ‘Açıkçası ben de bilmiyorum. Sorma işte’ diye.

‘Sizde gelecek gördüm de ondan’ deyiverdim.

Gün gelecek filmleri çok izlenecek, gün gelecek izleyicide Zeki Alasya-Metin Akpınar tadı bırakacaklar. Henüz bilmiyordum, bilmiyorduk.

İşte o günden bugüne; Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir 59 bin kişiyle başladıkları sinema macerasında ikinci filmleriyle 7 milyon kişiye ulaştı. Dört filmle toplam 15 milyon 904 bin izleyiciyle sektöre 171 milyon 362 bin TL’lik hasılat girdisi sağlayarak 8 yılda adlarını marka haline getirdi. Selçuk Aydemir yazdı yönetti, Ahmet Kural ‘Tüpçü Fikret’ ile ‘Gürkan’ oldu, Murat Cemcir ise ‘Çeto’ ile ‘Salih’...

MURAT CEMCİR RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİ

Türk sinemasının en çok izlenen filmlerinden üçüne imza atan kahkahanın üç atlısından Murat Cemcir, iki yıl önce patronluğa da soyunarak sinema çalışmalarını Ankara’nın enlem ve boylamından türetilmiş ‘TR 40 33’ adını verdiği şirketin çatısı altında sürdürmeye karar verdi. Cemcir, ilk işi olan ‘Çalgı Çengi İkimiz’ filminin ilkinin 47 katı gişe yapmasıyla yapımcılıktaki rüştünü ispat etti.

Yeni filmlerinin ne olacağını merak ediyordum. Daha doğrusu merak ettiğim ‘Düğün Dernek’in yeni hikâyesinin ne olacağıydı. Zira iki ‘Düğün Dernek’ izleyiciye keyiften, sinema sektörüne de hasılat girdisinden dolayı düğün dernek yaptırmıştı. Başka ne çekebilirlerdi ki?

Birkaç ay önce Selçuk Aydemir’in ‘Liseden Arkadaşlar’ adlı kitabının tanıtım toplantısında Murat Cemcir’le yeni filmlerinin ne olacağı üzerine konuşurken heyecanlı heyecanlı anlatmaya başladı:

- Anlatma Murat, geleyim yerinde göreyim.

- Set başlasın, bekliyoruz.

- Söz mü?

- O gün gelsin, istediğin zaman. O gün nihayet geçtiğimiz günlerde geldi ve filmin setinin bulunduğu Bursa’nın yollarına düşüldü.

EĞLENCELİ AİLE HİKAYESİ

Yeni filmleri ‘Ailecek Şaşkınız’...

Bursa’da bir iş merkezindeyiz.

Set ana baba günü. Yardımcı oyuncular, set çalışanları çekilecek plan için hazır. Eğlenceli aile hikâyesini beyazperdeye taşıyacak görüntü yönetmeni, ulusal ve uluslararası festivallerin ödül tiryakisi Gökhan Tiryaki de kalabalık ekibiyle hazır. Sette görünen o ki Murat Cemcir, ilk patronluk deneyimini yaşadığı ‘Çalgı Çengi İkimiz’den kazandığı parayı ‘Ailecek Şaşkınız’a aktararak ‘Sinemadan gelen sinemaya’ demiş.

Hiçbir masraftan kaçınmamış olduğunun izleri geniş bir programa sahip olan çekim takviminden set yemeğinin kalitesine kadar her kalemde göze çarpıyor. Senaryoyu yazan Selçuk Aydemir, daha önceki filmlerde olduğu gibi yine yönetmen koltuğuna da yerleşti, Ahmet Kural zengin işadamı, cimri patron ‘CEO Ferhat’, Murat Cemcir ise onun okul arkadaşı kontenjanından şirketin CFO’su olan ‘Gökhan’ rolüne büründü.

- Gökhan Bey!

- Emret patron. Bu replikle başlayan planın çekimleri sırasında yardımcı oyuncular ve set ekibi kahkaha atıp çekimi aksatmamak için dudaklarını ısırıyor.

Peki ‘Düğün Dernek’ gibi yüksek gişesi garanti bir film varken ‘Ailecek Şaşkınız’ da nereden çıktı? Cevapları hazır, hem de felsefik:

‘Bulunduğu kıyılardan ayrılmaya korkanlar okyanusların ötesindeki kutsal toprakları asla keşfedemezler.’ Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Selçuk Aydemir, gişe garantili filmlerinin arasına yeni bir hikâye ekleyip neden yeni maceraya girdiklerini de ‘Riski olmayan başarı ışıldamayan zafere benzer’ sözleriyle yine felsefik biçimde açıklıyor.

YİNE SINIF ATLADILAR

‘Ailecek Şaşkınız’, Selçuk Aydemir’in Murat Cemcir ve Ahmet Kural eşliğinde vücuda getirdiği kahkaha bombardımanlarından biri. Cemcir ile Kural, alıştığımız karakterlerinden oldukça farklı. Giyimleriyle de konuşmalarıyla da yaşantılarıyla da şaşırtacaklar.

‘Düğün Dernek’te Sivas’ta mobilete binen ‘Tüpçü Fikret’i canlandıran Ahmet Kural, ‘Ailecek Şaşkınız’da Lamborghini kullanan ‘Ferhat’ ile Bursa caddelerinde endamını arz ederken, akla gelen ilk soru motosiklet üzerinde sergilediği aksiyonu 700 beygir gücündeki otomobilde de sergileyip sergilemeyeceğiydi. Kural’ın cevabı net: “2 Mart’ı bekleyelim, görelim.” Anlaşılacağı gibi Ahmet Kural ile Murat Cemcir’in canlandırdıkları karakterler yeni filmlerinde statü atladı. İkili ‘Çalgı Çengi’deki gariban ‘Gürkan’ ile ‘Salih’le başlayıp ‘Düğün Dernek’te orta sınıfa, ‘Ailecek Şaşkınız’da ise zengin sınıfına geçiş yaptı.

BÖYLE PATRON GÖRÜLMEDİ

‘Çalgı Çengi İkimiz’de işin patronluğunu da yaşayıp yapımcılıktaki acemilik dönemini atlatmış olsa da ‘Ailecek Şaşkınız’ın çok daha geniş kadroya, çok daha fazla mekâna ve çok daha yüksek bütçeye sahip olması nedeniyle Murat Cemcir’in işinin bir hayli zor olduğunu düşünüyordum.

Görünen o ki yapımcılığı kıvırmış. Neden mi? Çünkü işler güçler bir hayli yolunda. Şu ana kadar çekimler sadece bir gün sarkmış. Bu kabul edilebilecek rakamın çok altında olduğu için Murat Cemcir’in keyfi yerinde.

CEO İLE CFO’NUN MACERALARI

Ahmet Kural, babasının şirketinin gelirini kısa sürede iki katına çıkarmayı kafasına koymuş, Moliere’nin ‘Cimri’sindeki ‘Harpagon’un bile eli açık birisi olduğu algısı yaratacak kadar cimri olan ‘Ferhat’, Murat Cemcir ise CFO’luğu ‘Patron ne derse o olur’a evirmiş ‘Gökhan’ karakteriyle izleyiciye yine bolca kahkaha attırmanın peşinde koşuyor.

Ahmet Kural, ‘Ailecek Şaşkınız’ için hayatında ilk kez spor yaptı. Projeye karar verildiği gün kendisine bir spor hocası tutan Kural, her gün düzenli olarak idman yapıyor. Ona göre bir CEO spor salonu müdavimi olmalıymış, çünkü bir CEO fit olmalıymış. Hal böyle olunca da göbekli ‘Tüpçü Fikret’, oldu mu size pazulu, baklavalı ve adonisli ‘Ferhat’...

BÖYLE PATRON GÖRÜLMEDİ

‘Çalgı Çengi İkimiz’de işin patronluğunu da yaşayıp yapımcılıktaki acemilik dönemini atlatmış olsa da ‘Ailecek Şaşkınız’ın çok daha geniş kadroya, çok daha fazla mekâna ve çok daha yüksek bütçeye sahip olması nedeniyle Murat Cemcir’in işinin bir hayli zor olduğunu düşünüyordum.

Görünen o ki yapımcılığı kıvırmış. Neden mi? Çünkü işler güçler bir hayli yolunda. Şu ana kadar çekimler sadece bir gün sarkmış. Bu kabul edilebilecek rakamın çok altında olduğu için Murat Cemcir’in keyfi yerinde.

CEO İLE CFO’NUN MACERALARI

Ahmet Kural, babasının şirketinin gelirini kısa sürede iki katına çıkarmayı kafasına koymuş, Moliere’nin ‘Cimri’sindeki ‘Harpagon’un bile eli açık birisi olduğu algısı yaratacak kadar cimri olan ‘Ferhat’, Murat Cemcir ise CFO’luğu ‘Patron ne derse o olur’a evirmiş ‘Gökhan’ karakteriyle izleyiciye yine bolca kahkaha attırmanın peşinde koşuyor.

GÖBEKLİ FİKRET'TEN ADONİSLİ 'FERHAT'A

Ahmet Kural, ‘Ailecek Şaşkı- nız’ için hayatında ilk kez spor yaptı. Projeye karar verildiği gün kendisine bir spor hocası tutan Kural, her gün düzenli olarak idman yapıyor. Ona göre bir CEO spor salonu müdavimi olmalıymış, çünkü bir CEO fit olmalıymış. Hal böyle olunca da göbekli ‘Tüpçü Fikret’, oldu mu size pazulu, baklavalı ve adonisli ‘Ferhat’...