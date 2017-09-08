Vedat Erincin: Tertemiz bir aşk hikayesi

Bugüne kadar ‘Beş Kardeş’, ‘Kavak Yelleri’ ve ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ gibi hafızlara kazınan dizilerde kar- şımıza çıkan Vedat Erincin, şu sıralar SHOW TV’de yayınlanan ‘Kalp Atışı’ dizisiyle milyonlarla buluşuyor.

Oyunculuğu “Düzenli yaşamazsınız. Uzun vadeli plan yapmanız zorlaşır. Ama severek yapılan bir iştir. Sürekli öğrenirsiniz. Yeni insanlar, yeni öyküler, yeni ufuklar kazanırsınız. Dünyanız büyür. Dünyanız değerlenir. Oyunculukta dünyayı kirletmemeyi, kirlettirmemeyi öğrenirsiniz” diyerek tanımlayan Erincin’le buluşup diziyi konuştuk. HT Magazin'den Arif Hür'ün röportajı...

Kalp Atışı’nın kısa sürede dikkatleri üzerine çekmesini nasıl açıklarsınız?

Kaliteli ve düzeyli her iş gerekli ilgiyi her zaman gördü ve görüyor da. Bu dizinin bu kadar çok ilgi toplamasının bir tek nedeni yok tabii ki. Diğer nedeni de tertemiz bir aşk ilişkisinin seyircide özellikle de genç kuşaklarda uyandırdığı, kaliteli, saf, temiz insan ve aşk ilişkilerine duyulan özlem ve umut olmalı. Ayrıca sağlık kurumlarında çalı- şanların doktorundan hemşiresine, güvenlik görevlisinden hastasına kadar, yaşanan zorluk ve maceraların tanıdık olması ilgiyi artırıyor.

Dizinin konusu sizde ne tür hisler uyandırıyor?

Hayatı kendimiz ve yakınlarımız için basit hatalar yaparak ve çıkar hislerimizi bencilce öne çıkararak yaşanmaz hale getiriyoruz. Oysa tüm dünya hepimize sevgi, aşk, kardeşlik, mutluluk ve huzur duygularının yumuşacık sarmaladığı başka da alternatifimizin olmadığı bir yaşam alanı sunuyor. Kolayı ve doğ- ruyu seçeceğimize, zor ve kötü olanı yaratmak için direniyoruz.

‘Kalp Atışı’nda sizi Ali Asaf’ın babası rolünde izliyoruz. Dizide Ali Asaf, Eylül, Oğuz ve Bahar arasında bir aşk dörtgeni yaşanıyor. Bunun hakkında neler söylersiniz?

Aşk herkesin kendi yüreğinde özgürce yaşayacağı bir duygu. Birlikte olabilmek, kazanmak, zorlamadan bir mücadeleyi gerektirir. Kumruların yaptığı gibi.

Canlandırdığınız Ziyanur karakteri hakkında neler söylersiniz?

Her insan isteyerek ya da farkına varmadan hata yapıyor. İyi yürekli ve idealist insanların böyle bir lüksü yok ne yazık ki.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde seyircileri neler bekliyor?

Umarım hayata ve insana dair güzel şeyler olur. Kötülüğün, adaletsizliğin hiçbir zaman cezasız kalmayacağına olan umudumu koruyarak ben de merakla bekliyorum.

"AŞK İNSANI DİRİ TUTAR"

Aşkı nasıl tanımlarsınız?

Aşk, sanırım insanın içindeki kötülüğün, sevgiye, güzelliğe, iyiliğe yenildiği bir duygu. Aşk, insanı diri tutar!

"CEFAYI ANCAK GÜZEL İNSANLAR ÇEKER"

Set ortamınız nasıl?

Bazen “Bitse de gitsem” bazen “Tüh keşke bitmeseydi” dersiniz. Siz gidersiniz, onlar “Daha şu kadar saat buradayız” der, “Güle güle” derler. Siz kalırsınız, gidenlere “Daha en az 10 plan, güle güle” dersiniz. Ama hep çalışan güzel insanlar vardır orada. Bu kadar cefayı da ancak güzel insanlar çeker.

"BERLİN'DE AKADEMİMİZ VAR"

Dizi oyunculuğunun dışında başka neler yapıyorsunuz?

Bizim, Mustafa Altıoklar’la Berlin’de açtığımız ve gerek Türkiye’den gerek yurtdışından sanatçı arkadaşlarımızın desteklediği bir kamera önü oyunculuk akademimiz var. Orayla sık sık haşır neşir oluyoruz.

Vedat Erincin, dizide Ali Asaf karakterine hayat veren Gökhan Alkan’ın babası rolünde karşımıza çıkıyor.

Vedat Erincin, yeni sezonda Berlin’deki Gorki Tiyatrosu’nda ‘Vişne Bahçesi’ adlı oyunda yer alacak.

Vedat Erincin