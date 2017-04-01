Bensu Soral'ı beğendiler

01 Nisan 2017 Cumartesi, 09:36:24 | Güncelleme: 10:14:00
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SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘İçerde’nin Melek’i Bensu Soral, Marie Claire’in nisan sayısına kapak oldu.
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Hakan Baş’la mutlu bir birlikteliği olan güzel oyuncu, aşka bakışını, “Âşık insan, hayattan daha fazla zevk alır. Korkuları azalır. Etrafındaki güzelliklerin farkına varır” sözleriyle anlattı.
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Dergi için objektif karşısına da geçen Soral’ın sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı fotoğraflar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Soral’ın bu pozunun da yer aldığı fotoğraflar 120 binin üzerinde beğeni aldı.