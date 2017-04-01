ŞİPŞAK
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ŞİPŞAK

Bensu Soral'ı beğendiler

01 Nisan 2017 Cumartesi, 09:36:24

  • 1
    1 | 14

    SHOW TV’nin fenomen dizisi ‘İçerde’nin Melek’i Bensu Soral, Marie Claire’in nisan sayısına kapak oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300