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Meryem Uzerli
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Meryem Uzerli’den sabah ezanı paylaşımı

Meryem Uzerli, sabah ezanını dinlerken çektiği bir video paylaştı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:59:32 Güncelleme: 16:02:29

Oyuncu Meryem Uzerli, Sabah 05.36’da sabah ezanını dinlerken çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Almanya doğumlu olan Uzerli zaman geçtikçe Türkiye’ye ve yaşantımıza alışmaya başladı.

SABAH EZANINI DİNLEDİ

İyiden iyiye Türkiye’ye alışan Uzerli, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sabahın 05.36’da sabah ezanını dinlerken çektiği bir videoyu hesabının hikaye kısmından paylaşan Uzerli, bu videoyla çok sayıda beğeni aldı.

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