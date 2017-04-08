'Ajda Pekkan sahneye veda ediyor' haberlerine yanıt geldi. 1964 yılında çıkardığı ‘Her Yerde Kar Var’ isimli ilk 45’liğinden bu yana sahnelerde olan ve adını altın harflerle müzik dünyasına yazdıran Süperstar Ajda Pekkan iddiaları yanıtladı.
Çıkan haberlerin ardından Ajda Pekkan yazılı bir açıklama yaptı:
"Ajda sahneye veda ediyor" haberi tamamen asılsız bir haber olup, konserlerim aksine tüm hızıyla devam etmektedir. Mayıs ayında yayınlayacağım single çalışmasının akabininde temmuz gibi Ozan Çolakoğlu ile hazırlamakta olduğumuz albümüm yayınlanıcak. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarım ve sevenlerimin bu gibi haberlere itibar etmemelerini rica ederim.
Sevgiler Ajda Pekkan"