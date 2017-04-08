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"Ajda sahneye veda ediyor" haberi tamamen asılsız bir haber olup, konserlerim aksine tüm hızıyla devam etmektedir. Mayıs ayında yayınlayacağım single çalışmasının akabininde temmuz gibi Ozan Çolakoğlu ile hazırlamakta olduğumuz albümüm yayınlanıcak. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarım ve sevenlerimin bu gibi haberlere itibar etmemelerini rica ederim.



Sevgiler Ajda Pekkan"