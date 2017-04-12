ŞİPŞAK
12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ŞİPŞAK

Demet Şener'in avukatı: Zevkli bir boşanma yaşıyoruz

12 Nisan 2017 Çarşamba, 04:23:38 HABERTURK.COM

İbrahim Kutluay’a açtığı boşanma davası hakkında ilk kez açık yüreklilikle konuşan Demet Şener, “Barışma teklifi geldi ama barışma yok” derken, avukatı ise “Güzel zevkli çekişmeli boşanma davası yaşıyoruz” açıklamasında bulundu

  • 1 Demet Şener'in avukatı: Zevkli bir boşanma yaşıyoruz
    1 | 11

    Demet Şener, önceki gün avukatı Aslı Hatemi’yle birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi.

  • 2 Demet Şener'in avukatı: Zevkli bir boşanma yaşıyoruz
    2 | 11

    Gazete Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre boşanma davasıyla ilgili uzun süre sonra konuşan Şener, İbrahim Kutluay’ın süreç boyunca sessiz kalmasıyla ilgili “Ben de suçlu olsam susarım” demekle yetindi.

     

  • 3 Demet Şener'in avukatı: Zevkli bir boşanma yaşıyoruz
    3 | 11

    Şener, “Zinadan dolayı boşanma davası açıldı. Delillerimizi sunduk. Maddi manevi tazminat istedik. Başlarda barışma teklifi geldi ama barışma yok, ben kararımı verdim” şeklinde konuştu.

  • 4 Demet Şener'in avukatı: Zevkli bir boşanma yaşıyoruz
    4 | 11

    Kutluay’la ortak noktalarının çocukları olduğunu söyleyen ünlü model, bir soru üzerine “Bu insan çocukları almak ve bırakmak için evime geliyor. Çocuklarımız var, ömür boyu karşılaşacağız” dedi.

  • 5 Demet Şener'in avukatı: Zevkli bir boşanma yaşıyoruz
    5 | 11

    ‘ÇOCUKLARIM BANA KAR’

    İbrahim Kutluay’a sinirli olmadığını da sözlerine ekleyen Şener, “İbrahim Bey sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna “Çocuklarımın babasını ifade ediyor ne yazık ki." 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300