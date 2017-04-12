Demet Şener'in avukatı: Zevkli bir boşanma yaşıyoruz

Demet Şener, önceki gün avukatı Aslı Hatemi’yle birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi.
Gazete Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre boşanma davasıyla ilgili uzun süre sonra konuşan Şener, İbrahim Kutluay’ın süreç boyunca sessiz kalmasıyla ilgili “Ben de suçlu olsam susarım” demekle yetindi.
Şener, “Zinadan dolayı boşanma davası açıldı. Delillerimizi sunduk. Maddi manevi tazminat istedik. Başlarda barışma teklifi geldi ama barışma yok, ben kararımı verdim” şeklinde konuştu.
Kutluay’la ortak noktalarının çocukları olduğunu söyleyen ünlü model, bir soru üzerine “Bu insan çocukları almak ve bırakmak için evime geliyor. Çocuklarımız var, ömür boyu karşılaşacağız” dedi.
‘ÇOCUKLARIM BANA KAR’
İbrahim Kutluay’a sinirli olmadığını da sözlerine ekleyen Şener, “İbrahim Bey sizin için ne ifade ediyor?” sorusuna “Çocuklarımın babasını ifade ediyor ne yazık ki."