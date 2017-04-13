Burçin Terzioğlu: İnsanları bezdirmek istemiyoruz

Gerçek hayatta olduğu gibi iki sevgiliyi canlandırdıkları dizilerinin final yapmasıyla Avrupa seyahatine çıkan İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu yurda döndü.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, sevgilisiyle yeniden bir projede yer alıp almayacakları sorulan Terzioğlu, “Gelecek projelere bağlı ama insanları bezdirmek istemiyoruz” diye konuştu.

Omzuna attığı ceketiyle dikkat çeken Terzioğlu, Bebek'te bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.