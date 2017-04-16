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Özcan Deniz'in yeni filminden ilk kareler ortaya çıktı

16 Nisan 2017 Pazar, 04:33:46 HABERTURK.COM

Özcan Deniz’in sinema kariyerinin gerilim türündeki ilk filmi ‘Öteki Taraf’tan kareler ortaya çıktı. Deniz ve başrolü paylaştığı Meryem Uzerli ile Aslı Enver, hayranlarını çok şaşırtacak

  • 1 Özcan Deniz'in yeni filminden ilk kareler ortaya çıktı
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    Özcan Deniz, gerilim türündeki ilk filmi ‘Öteki Taraf’ın çekimlerini tamamladı.

  • 2 Özcan Deniz'in yeni filminden ilk kareler ortaya çıktı
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    Gazete Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre başrolü Aslı Enver ve Meryem Uzerli ile paylaşıp yönettiği filmde iki kadın arasında kalan bir adamı canlandıran Deniz, iddialı konuştu:

     

  • 3 Özcan Deniz'in yeni filminden ilk kareler ortaya çıktı
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    “Bu kadrodan gerilim izlemek seyirciyi çok şaşırtacak. Çekimler zordu ama değdi.”

     

  • 4 Özcan Deniz'in yeni filminden ilk kareler ortaya çıktı
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    Deniz, Enver ve Uzerli’nin özel makyajla kamera karşısına geçtiği filmin çekimleri devam ederken sekiz Ortadoğu ülkesine satıldı.

     

     

     

     

  • 5 Özcan Deniz'in yeni filminden ilk kareler ortaya çıktı
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    Ünlü yönetmenin ortak yapımcılığını da üstlendiği yapım, Türkiye’deki gösterimi sona erdikten hemen sonra filmi satın alan Ortadoğu ülkelerinde vizyona girecek.

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