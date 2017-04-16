Özcan Deniz'in yeni filminden ilk kareler ortaya çıktı

Özcan Deniz, gerilim türündeki ilk filmi ‘Öteki Taraf’ın çekimlerini tamamladı.
Gazete Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre başrolü Aslı Enver ve Meryem Uzerli ile paylaşıp yönettiği filmde iki kadın arasında kalan bir adamı canlandıran Deniz, iddialı konuştu:
“Bu kadrodan gerilim izlemek seyirciyi çok şaşırtacak. Çekimler zordu ama değdi.”
Deniz, Enver ve Uzerli’nin özel makyajla kamera karşısına geçtiği filmin çekimleri devam ederken sekiz Ortadoğu ülkesine satıldı.
Ünlü yönetmenin ortak yapımcılığını da üstlendiği yapım, Türkiye’deki gösterimi sona erdikten hemen sonra filmi satın alan Ortadoğu ülkelerinde vizyona girecek.