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Ahmet Kural: Arabada mı sevişelim!

Oyuncu Ahmet Kural, iki kadın arkadaşıyla eğlendiği mekandan sabaha karşı çıktı

16 Nisan 2017 Pazar, 11:18:04 Güncelleme: 11:21:04

Oyuncu Ahmet Kural, önceki gece Asmalımescit'te eğlendi. Mekana VIP aracı ile gelen Kural, sabaha karşı 04.00’te arka kapıdan çıkmak istedi. İki kız arkadaşıyla arabasına binen Kural, habercilerin aracı takip ettiğini fark edince Nişantaşı’nın arka sokaklarına sapıp, araçtaki erkek arkadaşını indirdi. Muhabirlerin yanına gelen oyuncu “Bırakın işimize bakalım. Kadınlardan biri arkadaşımın karısı, diğeri kız kardeşim” dedi.

Dakikalar süren takibin ardından Kural’ın aracı bu kez Beşiktaş’a yöneldi. Arabayı sağa çektirip muhabirlere seslenen oyuncu “Arkadaşlar böyle sabaha kadar dolaşacak mıyız? Saat sabahın 05.00’i oldu. Uykumuz geldi, bırakın biz de evimize gidelim. Yaptığınız çok ayıp. Kızlarla aracın içinde mi sevişelim? Söz başka bir zaman size kendim çektireceğim, beni kırmayın” diye konuştu.

(Gazetevatan)

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