Ahmet Kural ve Murat Cemcir'den moral ziyareti

Ahmet Kural ve Murat Cemcir, Sultangazi’deki Gazi Mahallesi’nde 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç olan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş’u ziyaret etti.

HT Magazin'in haberine göre, koyu Beşiktaş taraftarı olan Çavuş’un yaşam mücadelesine ilişkin haberlerden etkilenen ve tedavi gördüğü fizik tedavi merkezine giden ünlü oyuncular, önümüzdeki hafta önemli bir ameliyata girecek olan gencin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

‘Kardeş payı ekibiyle de geleceğiz’

Çavuş, imzaladıkları Beşiktaş formasıyla birlikte ziyaretine gelen iki oyuncuyu görünce çok mutlu oldu. Kural ve Cemcir, Çavuş’a ameliyattan sonra televizyondan beğenerek izlediğini öğrendikleri ‘Kardeş Payı’ dizisinin oyuncularıyla birlikte kendisini tekrar ziyarete gelecekleri yönünde söz verdi. İkili, sağlık durumunun biraz daha düzelmesi halinde kendisini film setinde konuk etmek istediklerini dile getirdi.