Aleyna Tilki: Yaşım çiçek, bitki ve böcek sevmeye müsait

Söylediği şarkılar kadar iddialı cümleleriyle de gündemden hiç düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Aynur Aydın'la birlikte Arnavutköy'de bir mekanda yemekteydi. Ünlü oyuncu Belçim Bilgin'le karşılaşıp tanışan Tilki, "Belçim Hanım çok tatlı ve bir o kadar da güzel biri" dedi.

HT Magazin'in haberine göre, Bilgin ise "Aleyna çok umut verici bir yetenek. Genç yaşlarda böyle güzel başarılar yakalayan gençlerimizi görmek beni çok umutlandırıyor" diye konuştu.

Mekan çıkışında sohbet eden Tilki, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Dünya starı olacağım" şeklindeki açıklama hatırlatıldığında "Ne olduğunu bilmiyorum ama bir şeye güvenip söyledim. İnşallah olur" dedi.

YALANLADI

Tilki, Emrah Karaduman'la aşk yaşadığı yönündeki dedikodularıysa "Böyle haberler çok çıkıyor ama yaşım şu an çiçek, bitki ve böcek sevmeye müsait" diyerek yalanladı.