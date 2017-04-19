Bade İşçil: Evlilik için büyük konuşmam

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, yeni sezonda ekranda olmak istediğini ancak oğlu Azur’un okula başlamasını beklediğini söyledi.

HT Magazin'in haberine göre, “Oyuncu rol seçmez” diyen İşçil, “Sıradan bir rol ya da karakter yerine iniş ve çıkışları olan bir karakteri oynamak isterim. Deliyi de oynayabilirim” dedi. Eşi Malkoç Süalp’le yollarını ayıran İşçil, konu yeniden evlenmeye geldiğindeyse şunları söyledi:

‘ŞU AN TEK AŞKIM OĞLUM’

“Evlilik için büyük konuşmayacağım. Daha önce ‘Evlenmeyeceğim’ dedim, pat diye evlendim. Belli olmaz ama şu an tek aşkım oğlum.” Güzel oyuncu eski eşiyle kavgalı olmadığını, arada oğulları Azur’la birlikte yemek yediklerini de sözlerine ekledi.