ŞİPŞAK
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Bade İşçil
ŞİPŞAK

Bade İşçil: Evlilik için büyük konuşmam

Bade İşçil, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:31:09 Güncelleme: 11:35:00

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, yeni sezonda ekranda olmak istediğini ancak oğlu Azur’un okula başlamasını beklediğini söyledi.

HT Magazin'in haberine göre, “Oyuncu rol seçmez” diyen İşçil, “Sıradan bir rol ya da karakter yerine iniş ve çıkışları olan bir karakteri oynamak isterim. Deliyi de oynayabilirim” dedi. Eşi Malkoç Süalp’le yollarını ayıran İşçil, konu yeniden evlenmeye geldiğindeyse şunları söyledi:

‘ŞU AN TEK AŞKIM OĞLUM’

“Evlilik için büyük konuşmayacağım. Daha önce ‘Evlenmeyeceğim’ dedim, pat diye evlendim. Belli olmaz ama şu an tek aşkım oğlum.” Güzel oyuncu eski eşiyle kavgalı olmadığını, arada oğulları Azur’la birlikte yemek yediklerini de sözlerine ekledi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Gökhan Seven'den Seda Tosun'un iddialarına açıklama
ŞİPŞAK

"Kendimi doğramışım, varsa ispatı buyursun"
Emir: Tarkan’dan onay alıyorum
ŞİPŞAK

‘Tarkan’dan onay alıyorum’
Hamdi Alkan: Buzları erittik
ŞİPŞAK

‘Buzları erittik’
Yıldıray Şahinler: Çok iyi giden bir iş yapıyoruz
ŞİPŞAK

‘Çok iyi giden bir iş yapıyoruz’
Serkan Seki, ablası Deniz Seki’yi ziyaret etti
ŞİPŞAK

Önce kitap sonra tahliye
Songül Öden, evini kiraya verdi
ŞİPŞAK

Evini kiraya verdi
Fabri’ye sevgili tesellisi
ŞİPŞAK

Fabri’ye sevgili tesellisi
Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

"Anne evlat aşkı"
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET FIKRA GİBİ AMA GERÇEK
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL REFERANDUMDAN KALANLAR
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI GELECEK DAHA GÜZEL OLACAK MI?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK GİTME KENDİMİ KESERİM...
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN UNSUZ, ŞEKERSİZ, TATLI BİR ARKADAŞLIK
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN YAŞAMAYI SEÇMEK GEREK!
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR BİR AKSİYON ŞOVU
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ ÇAY VE PARFÜMÜN BULUŞMASI
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL TÜRKÇE MÜZİĞE BURUN KIVIRANLAR
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS EYVAH ŞEKERİM DÜŞTÜ!
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN KOŞULLAR DEĞİŞTİ Mİ?
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Kaan-Solmaz aşkı tıklanma rekoru kırdı!
  • 2 Onur ve Lale boşanıyor mu?
  • 3 "Özgürlüğüne kavuşturacağım seni"
  • 4 Tarık için yolun sonu!
  • 5 Zeyno vuruluyor!
  • 6 SHOW TV Türk Televizyon tarihinde bir 'ilk'e imza attı!