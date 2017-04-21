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Attila Özdemiroğlu
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Sanatçı dostları, Attila Özdemiroğlu'yla ilgili anılarını anlattı

Attila Özdemiroğlu, ölümünün birinci yıldönümünde kabri başında anıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 11:34:58 Güncelleme: 11:45:15

Erol Evgin, Levent Yüksel, Ali Kocatepe, İzzet Öz, Garo Mafyan, Ahmet Selçuk İlkan, İpek Açar, Metin Özülkü gibi isimlerin katıldığı törende, duaların ardından sanatçı dostları, usta müzisyenle ilgili anılarını anlattı.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, babasının heykelini yaptıracağını açıklayan Yaprak Özdemiroğlu, “Bir sokağa ya da caddeye de adının verilmesini istiyorum” diye konuştu.

Evgin, “İnsanlığıyla, dostluğuyla, eserleriyle her zaman hayatımızda olacak” dedi.

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