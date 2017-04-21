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Ebru Şallı
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Ebru Şallı'dan 'çıplak fotoğraf' açıklaması

Ebru Şallı'nın Snapchat hesabından çıplak fotoğrafını yayınladığı iddialarına Şallı'nın menajerinden açıklama geldi

21 Nisan 2017 Cuma, 17:38:15 Güncelleme: 17:45:32

Ünlü model Ebru Şallı'nın bugün sosyal medya uygulaması Snapchat hesabı üzerinden çıplak fotoğrafını tüm takipçilerine paylaştığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan bu paylaşım hakkında Ebru Şallı'nın menajeri bir açıklama yaptı. Menajeri açıklamasında; görüntülerdeki kişinin Ebru Şallı olmadığını söyledi.

İşte o açıklama;

Bugün (21 Nisan) itibariyle bir takım gazeteci ve internet yayıncısıyla irtibata geçen tanımadığımız bazı şahısların temsil ettiğimiz Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayınlamaya çalıştıklarını öğrendik. Söz konusu fotoğraflar kesinlikle Ebru Şallı'ya ait değildir ve bu konuda gerekli tüm yasal yollara başvuruyoruz. Konunun vahameti nedeniyle bu tür fotoğrafların kullanılmamasını/yayınlanmamasını önemle rica ediyoruz. Aksi halde bu fotoğrafları yayınlayanlarla ilgili yasal başvuruda bulunmak zorunda kalacağımızı bildiririz....

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