ŞİPŞAK
25 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Şükrü Dudu
ŞİPŞAK

Şükrü Dudu: Stil çok önemli

Erkek bakımı konusunda uzman olan, iş sanat ve medya dünyasından pek çok ünlünün tercih ettiği berber Şükrü Dudu “Stil çok önemli” diyor

25 Nisan 2017 Salı, 10:01:32 Güncelleme: 10:08:03

İş, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismin tercih ettiği berber Şükrü Dudu, erkek bakımıyla ilgili birçok konuda müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

HT Magazin'den Onur Aydın'ın haberine göre, saç analizi, saç bakımı, saç detoksu, saç düzleştirme, saç deri boyaması, manikür, pedikür, cilt bakımı, sakal bakımı ve dip boya gibi birçok alanda hizmet veren Şükrü Dudu Barber’s Club’ın kurucusu Şükrü Dudu, “Stil çok önemli” dedi ve ekledi:

“Stil o kadar önemli ki Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo maçlara bile berberini yanında götürüyor. Dünya yıldızlarında bu böyle. Biz de verdiğimiz hizmetle Türkiye’de bunu ortaya çıkarmak istiyoruz’.”

‘EN BÜYÜK HAYALİM TRUMP’I TIRAŞ ETMEK’

Ekibiyle birlikte müşterilerinin stilleri hakkında küçük bir analiz gerçekleştirdikten sonra uygulamaya geçtiklerini belirten Dudu, son dönemde en çok rağbet gören işlemlerden birinin yurtdışından getirdikleri özel boyalarla saça zarar vermeden gerçekleştirilen doğal renklendirme olduğunu söyleyen Dudu, şöyle devam etti: “Uyguladığımız bu işlem saç derisinde 7 gün, saçtaysa 2 gün kalıyor.” Duru, en büyük hayalinin ABD Başkanı Donald Trump’ı tıraş etmek olduğunu söyledi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Seren Serengil, Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu
ŞİPŞAK

"Benim yanımda da soyunduğu için net biliyorum"
Okuyucular, Zafer Algöz ile Can Yılmaz'a yoğun ilgi gösterdi
ŞİPŞAK

Sekiz saat boyunca imza attı!
Kenan Doğulu, çocuk oyuncularla fotoğraf çektirdi
ŞİPŞAK

Destek ziyareti
Gülşen, omzuna attığı pardösüsüyle dikkat çekti
ŞİPŞAK

Ağır abla
Cesur Chloe
ŞİPŞAK

Cesur Chloe
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

Yatak odasından çıplak pozunu paylaştı
Ayşe Hatun Önal olay çıkardı! "Siz nereden çıktınız, s... gidin!"
ŞİPŞAK

"Siz nereden çıktınız, s... gidin!"

Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın doğum gününü kutladı
ŞİPŞAK

Aleyna Tilki, Demet Akalın'ın doğum gününü kutladı
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET ERKEKLER KEL KALMAMAK İÇİN ÖNLEM ALIYOR
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL GÖRENLER TANIYAMADI
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI PENGUEN’İN ÖLÜMÜ!
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK YENİ SOSYALLEŞME BİÇİMİ: TAZİYE
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN UNSUZ, ŞEKERSİZ, TATLI BİR ARKADAŞLIK
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ESKİDEN ‘EV ALMA KOMŞU AL’ DERDİK, PEKİ...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR ‘DIŞ SAHA’ GERİLİMİ
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ ROTALAR DEĞİŞİYOR
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL FESTİVALİN ARDINDAN
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS KENDİNİ SEVEN OMEGA ALSIN
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN KOMEDİ DÜKKANI TALK SHOW OLUYOR
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 "Rüstem ve Avni o masada ölecek!"
  • 2 Turna, Zeynep'ten kaçıyor!
  • 3 Mert için zor günler başlıyor!
  • 4 Gelinlerin1 numarası
  • 5 Acının adı "Melek"
  • 6 Itır, Münir'le konuşmaya gidiyor