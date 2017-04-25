İş, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü ismin tercih ettiği berber Şükrü Dudu, erkek bakımıyla ilgili birçok konuda müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

HT Magazin'den Onur Aydın'ın haberine göre, saç analizi, saç bakımı, saç detoksu, saç düzleştirme, saç deri boyaması, manikür, pedikür, cilt bakımı, sakal bakımı ve dip boya gibi birçok alanda hizmet veren Şükrü Dudu Barber’s Club’ın kurucusu Şükrü Dudu, “Stil çok önemli” dedi ve ekledi:

“Stil o kadar önemli ki Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo maçlara bile berberini yanında götürüyor. Dünya yıldızlarında bu böyle. Biz de verdiğimiz hizmetle Türkiye’de bunu ortaya çıkarmak istiyoruz’.”

‘EN BÜYÜK HAYALİM TRUMP’I TIRAŞ ETMEK’

Ekibiyle birlikte müşterilerinin stilleri hakkında küçük bir analiz gerçekleştirdikten sonra uygulamaya geçtiklerini belirten Dudu, son dönemde en çok rağbet gören işlemlerden birinin yurtdışından getirdikleri özel boyalarla saça zarar vermeden gerçekleştirilen doğal renklendirme olduğunu söyleyen Dudu, şöyle devam etti: “Uyguladığımız bu işlem saç derisinde 7 gün, saçtaysa 2 gün kalıyor.” Duru, en büyük hayalinin ABD Başkanı Donald Trump’ı tıraş etmek olduğunu söyledi.