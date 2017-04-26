Berkay söyledi Caner dinledi

Demet Akalın’ın 45’inci yaşını kutladığı, eşi Okan Kurt’un organize ettiği partiye Caner Erkin-Berkay piştisi damga vurdu. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre Caner Erkin’in eşi Şükran Ovalı ile katıldığı gecede, davetliler arasında eski eşi Asena Atalay’ın evli oldukları dönemde Akmerkez’in bebek odasında gizlice buluştuğu Berkay da vardı.

Partiye eşi Özlem Katipoğlu ile katılan ünlü popçu, gecede sahneye de çıktı. Neşeli halleriyle dikkat çeken yıldız futbolcu ve eşi oturdukları yerden Berkay’a eşlik etti. Erkin, ünlü şarkıcıyla göz göze gelmemeye çalışırken Ovalı ise sanatçıyı gülümseyerek izledi