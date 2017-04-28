Cem Yılmaz-Merve Çağıran aşkı belgelendi!

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Gizlice buluşan ve geceyi birlikte geçiren çiftten güzel oyuncu, ünlü komedyenin çağırdığı taksiyle evden ayrılırken objektiflere yakalandı. Yılmaz, olası bir görüntülenmenin önüne geçmek için Çağıran’ı çalışanlarına yolcu ettirdi. Taksiye binerken muhabirleri fark eden oyuncu büyük şok yaşadı.