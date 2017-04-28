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Cem Yılmaz-Merve Çağıran aşkı belgelendi!

28 Nisan 2017 Cuma, 03:23:19 HABERTURK.COM

Cem Yılmaz ile Merve Çağıran'ın aşkı objektiflere yakalandı

  • 1 Cem Yılmaz-Merve Çağıran aşkı belgelendi!
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    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz! Cem Yılmaz’ın, konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği ‘Fi’nin setinde Merve Çağıran ile yakınlaştığı iddia edilmişti.

     

     

  • 2 Cem Yılmaz-Merve Çağıran aşkı belgelendi!
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    HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre ikilinin ilişkisi önceki gün belgelendi. Basın mensuplarına yakalanmamak için sevgilisini Levent’teki evine davet eden Yılmaz’ın planı tutmadı.

  • 3 Cem Yılmaz-Merve Çağıran aşkı belgelendi!
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    Gizlice buluşan ve geceyi birlikte geçiren çiftten güzel oyuncu, ünlü komedyenin çağırdığı taksiyle evden ayrılırken objektiflere yakalandı. Yılmaz, olası bir görüntülenmenin önüne geçmek için Çağıran’ı çalışanlarına yolcu ettirdi. Taksiye binerken muhabirleri fark eden oyuncu büyük şok yaşadı.

  • 4 Cem Yılmaz-Merve Çağıran aşkı belgelendi!
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    Çevreyi kontrol etmeden çıkan ve basın mensuplarını karşısında görünce ne yapacağını şaşıran Çağıran, taksinin arka koltuğuna uzanarak gizlenmeye çalıştı.

     

  • 5 Cem Yılmaz-Merve Çağıran aşkı belgelendi!
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