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Ozan ve Ece Doğulu'nun paparazzi kavgası

29 Nisan 2017 Cumartesi, 02:57:16 HABERTURK.COM

Ozan Doğulu’ya Tuba Peksayar sitemi! Ece Doğulu, baş başa yemek yedikleri mekâna basın mensuplarının gelmesinin acısını, sosyetik güzelle samimi şekilde görüntülenen eşinden çıkardı

  • 1 Ozan ve Ece Doğulu'nun paparazzi kavgası
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    Ozan-Ece Doğulu çifti Akmerkez’deki bir restoranda baş başa yemek yedi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ikilinin keyfi, muhabirlerin fotoğraflarını çektiklerini fark etmeleriyle kaçtı.

  • 2 Ozan ve Ece Doğulu'nun paparazzi kavgası
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    Ece Doğulu faturayı, Arnavutköy’deki bir mekânda Tuba Peksayar’la samimi görüntüleriyle gündeme gelen eşine kesti.

     

     

     

  • 3 Ozan ve Ece Doğulu'nun paparazzi kavgası
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    Ünlü müzisyene, “Senin yüzünden peşimizi bırakmıyorlar” diye çıkışan Ece Hanım, sinirle masadan kalkıp mekânın içine geçti.  Bu sırada restoran çalışanları, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışınca ortam gerildi.

  • 4 Ozan ve Ece Doğulu'nun paparazzi kavgası
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    Tuba Peksayar

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