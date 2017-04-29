Ozan ve Ece Doğulu'nun paparazzi kavgası

Ozan-Ece Doğulu çifti Akmerkez’deki bir restoranda baş başa yemek yedi. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre ikilinin keyfi, muhabirlerin fotoğraflarını çektiklerini fark etmeleriyle kaçtı.
Ece Doğulu faturayı, Arnavutköy’deki bir mekânda Tuba Peksayar’la samimi görüntüleriyle gündeme gelen eşine kesti.
Ünlü müzisyene, “Senin yüzünden peşimizi bırakmıyorlar” diye çıkışan Ece Hanım, sinirle masadan kalkıp mekânın içine geçti. Bu sırada restoran çalışanları, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışınca ortam gerildi.
Tuba Peksayar