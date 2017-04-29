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Cem Yılmaz
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Cem Yılmaz-Merve Çağıran aşkı belgelendi

Cem Yılmaz, Levent’teki evinden çıkarken görüntülenen yeni sevgilisi Merve Çağıran’la önceki akşam bir davete katılıp ilişkisini resmen ilan etti

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:00:13 Güncelleme: 10:30:14

İLK KEZ BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

Cem çağırdı, Merve geldi! Cem Yılmaz’ın, konuk oyuncu olduğu ‘Fi’ dizisinin setinde tanıştığı Merve Çağıran’la ilişkisi, güzel oyuncunun ünlü komedyenin Levent’teki evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti. Yılmaz, ilişkisinin ortaya çıktığı günün ertesinde Çağıran’la basının karşısına çıktı. İkili, Batı Ataşehir’deki bir mekanın açılış partisine birlikte katıldı.

‘OZAN’LA SEVİYELİ BİR İLİŞKİM VAR’

HT Magazin'in haberine göre, Ozan Güven ile sevgilisi Ece Gönen’in de eşlik ettiği âşıklar, çıkışta ilk kez birlikte görüntülendi. Yılmaz, Çağıran’la ilişkisiyle ilgili soruya önce, “Bunu sorma hakkını nereden buldun?” diye kızdı. Kendilerini almaya gelen VIP minibüse bindikten sonra ise, “Hadi sordun, söyleyeyim, Ozan’la seviyeli bir ilişkim var” diyerek espri yaptı.

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