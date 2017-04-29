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Azra Akın
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Azra Akın, trafikteki diğer sürücüleri isyan ettirdi

Yol ortasında valeden para üstü bekleyen Azra Akın, trafiği kilitledi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:11:54 Güncelleme: 11:15:11

Azra Akın, Bebek’teki bir kafeden çıkarken görüntülendi. Cipini getiren valeye 20 TL veren ve yol ortasında paranın üstünü beklerken trafiği kilitleyen Akın, trafikteki diğer sürücüleri isyan ettirdi.

HT Magazin'in haberine göre, bir yandan telefonuyla konuşan bir yandan da yol üstünde bekleme yapan Akın, arkadaki araçların korna ve ikazları sonrası bir boşluk bulup cipini yolun sağ tarafına çekti. Israrla para üstünü bekleyen Akın, valenin koşarak para üstünü getirmesiyle gaza basarak gözden kayboldu.

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