Tülin Şahin ve Mehmet Özer'in boşanma sebebi ortaya çıktı!

12 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Tülin Şahin ile Memet Özer’in ayrılık sebebi, çocuk değilmiş!

Tülin Şahin ve televizyoncu Mehmet Özer'in hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Mehmet Özer'in alkol sorunu, bu evliliği boşanma kararına götürdü.

Posta'da yer alan habere göre, yaklaşık bir aydır evine gitmeyen Mehmet Özer'in hemen hemen her gün alkol aldığı ve eşi Tülin Şahin'in bu durum karşısında ne yapacağını bilemediği için boşanma kararı aldığı konuşuluyor.

AYAKTA DURAMIYORDU

Tülin Şahin'in dışında, alkol problemleri nedeniyle komşularıyla da sık sık sorun yaşayan Mehmet Özer, son olarak bir mekan çıkışı sarhoş olarak görüntülenmişti.

İddiaya göre o gece Tülin Şahin'in ayakta durmakta dahi zorluk çeken eşini taşıyarak eve çıkardığı söyleniyor.

DAVAYA GİZLİLİK KARARI

Mayıs ayında boşanma davası başlayacak olan ünlü çiftin, duruşmaya gizlilik kararı aldırdığı da ortaya çıktı.