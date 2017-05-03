Mert Fırat: Hapis muamelesi görüyoruz

Basın mensuplarının kapıda olduğunu öğrenen çift, bulundukları kafeden ayrı ayrı çıkmayı tercih etti

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, kafeden önce Mert Fırat çıktı ve ilişkisiyle ilgili sorulara, “Konuşmak istemiyorum. Tek tatil günümüzde bizi çekmeniz hoşumuza gitmiyor. Bir yerde oturuyoruz, olduğumuz yere geliyorsunuz ve biz hapis muamelesi görüyoruz” yanıtını verdi.

MEKÂNIN İLERİSİNDE BULUŞTULAR

Fırat’tan 30 dakika sonra mekândan ayrılan Hande Doğandemir ise ayaküstü sohbet ettiği gazetecilere “Mert’in acelesi vardı, o yüzden önden çıktı. Ayrı ayrı yerlere gidiyoruz’’ açıklamasında bulundu. İlişkisi hakkında da konuşan güzel oyuncu “Her şey yolunda. Evlilik hakkında şu an yorum yapmak istemiyorum çünkü biz ilişkimiz hakkında konuşmayı sevmiyoruz’’ dedi. Doğandemir, 100 metre ileride yeniden Fırat’la buluştu.