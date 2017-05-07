Bülent Ersoy Burcu Esmersoy Banu Alkan Safiye Soyman’ Dünya Güzellerim Show TV
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Bülent Ersoy, Banu Alkan, Burcu Esmersoy ‘Dünya Güzellerim’ için yola çıktı

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Burcu Esmersoy ve Safiye Soyman’dan oluşan dev kadro Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan “Dünya Güzellerim” isimli gezi ve şov programı için Hindistan’a doğru yola çıktı

07 Mayıs 2017 Pazar, 07:11:44 Güncelleme: 07:18:41

“Dünya Güzellerim” isimli gezi ve şov programı, yaz sezonunda Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği programın çekimleri; Hindistan, Nepal ve Vietnam’da gerçekleşecek. Bülent Ersoy, Banu Alkan, Burcu Esmersoy ve Safiye Soyman’dan oluşan dev kadro, Hindistan’a doğru yola çıktı.

BÜLENT ERSOY: 40 BAVUL

HT Magazin'in haberine göre uçağın kalkmasına 1 saat kala havalimanına giriş yapan Bülent Ersoy, yerlere kadar uzanan siyah kıyafeti ve gülen yüzüyle göz kamaştırdı. 40 adet bavulla yola çıkan Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı Ersoy’un bavulları, saatler öncesinden havalimanına götürüldü.

Mor renkli elbisesi ve takılarıyla dikkat çeken Safiye Soyman, 15 bavulla yola çıktı. Soyman’ın, bavullarına da mor renkli kurdeleler taktığı gözlerden kaçmadı.

Altın rengi pullu yeleği ile göz dolduran ‘Afrodit’ Banu Alkan, yanına 5 bavul aldı.

Spor şıklığıyla dikkat çeken sevilen sunucu Burcu Esmersoy da 5 bavulla yola çıktı.

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