Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ödül töreninin kazananları, İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı bir anketle belirlendi. HT Magazin'in haberine göre, medya ve sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede SHOW TV’ye 2 dalda ödül verildi. Hafta içi her gün, SHOW TV’de birbirinden değerli uzman konukların katılımıyla hayatın nabzını tutan ‘Zahide Yetiş’le, ‘Yılın En İyi Kadın Programı’ seçildi. Ebru Akel’in sunumuyla izleyiciyle buluşan ‘Kendine İyi Bak’ ise ‘Yılın En İyi Sağlık Programı’ ödülüne layık görüldü.

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