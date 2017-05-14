‘Yılın En’leri
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Okan Üniversitesi ‘Yılın En’lerini seçti

Okan Üniversitesi’nin düzenlediği Okan’da Yılın En’leri 2016 Ödülleri, üniversitenin Tuzla Kampusu’ndaki Bekir Okan Konferans Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:36:26 Güncelleme: 11:43:06

SHOW Ana Haber Spikeri Jülide Ateş, üniversiteli gençler tarafından ‘Yılın En İyi Haber Sunucusu’ seçildi.

SHOW TV’de yayınlanan ‘İçerde’ dizisinin yıldızlarından Uğur Yücel ise dizide canlandırdığı ‘Kudret’ karakteriyle ‘Yılın Fenomen Dizi Karakteri’ seçilerek Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödülünü alırken bir konuşma yapan usta oyuncu, “Evdeki tüm ödülleri arkadaşlarıma dağıtıyorum ama bu ödülü saklayacağım. Sizin gibi pırıltılı insanlar tarafından bu ödülün verilmesi benim için anlamlı. Hepinize güler yüzlü, özgür ve pırıltılı bir dünya diliyorum” dedi.

‘HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN’

‘Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülü yine ‘İçerde’ dizisindeki performansıyla Aras Bulut İynemli’nin oldu. Ünlü oyuncu gençlere, “Setlerde çok uzun saatler çalışıyoruz ama bizi böyle ödüller ve sizin güzel enerjiniz teşvik ediyor. Hayallerinizden vazgeçmeyin” diye seslendi.

‘Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu’ ödülünüyse ‘İçerde’ dizisindeki performansıyla da göz dolduran Rıza Kocaoğlu aldı. Kocaoğlu, “Soru sormayı, bilimi-sanatı öğrendiğimiz üniversitelerden ödül almak çok kıymetli” diye konuştu. 

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